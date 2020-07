Pronostic Naples AS Roma : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Naples s’impose dans le choc des déceptions face à la Roma

Au coup d'envoi de la saison, Naples et la Roma étaient deux candidats déclarés aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. A 8 journées de la fin, les deux clubs comptent près de 15 points de retard sur la 4place. Le Napoli a connu une première partie de saison très compliquée qui a entraîné l'éviction de Carlo Ancelotti. Gennaro Gattuso est arrivé et a redonné une certaine constance au club du président De Laurentis. Le Napoli s'est surtout distingué en remportant la Coupe d'Italie au détriment de la Juventus le mois dernier. Depuis la reprise, les partenaires d'Insigne ont réalisé de bons résultats avec des victoires sur Vérone et la SPAL. Les Napolitains ont connu un coup d'arrêt en milieu de semaine en s'inclinant face à une excellente équipe de l'Atalanta (2-0). du classement, la Roma connaît une reprise bien plus compliquée. Victorieuse difficilement de son premier match de reprise face à la Samp', la Louve s'est ensuite inclinée au Milan (2-0), et plus surprenant, en milieu de semaine à domicile face à l'Udinese (0-2). Lors de cette dernière rencontre, la Roma a également perdu Perotti, expulsé pour un mauvais geste. Inconstante dans ses résultats, la Roma pourrait connaître une nouvelle désillusion sur la pelouse du San Paolo face à un Napoli bien plus costaud depuis la reprise