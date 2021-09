Pronostic Monaco OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Monaco – OM avec des buts de chaque côté

Troisième de Ligue 1 la saison dernière suite à une dernière ligne droite incroyable, l’AS Monaco s’est incliné lors du dernier tour de qualification pour la Ligue des Champions cet été, et devra donc se contenter de l’Europa League. En plus de cette contre-performance, les Monégasques ont connu une entame laborieuse en Ligue 1 avec un nul d’entrée face à Nantes (1-1), avant de concéder deux défaites de rang à Lorient (1-0) et à domicile contre Lens (0-2). Lors de la dernière journée, le club de la principauté s’est repris en s’imposant à Troyes (1-2) grâce à Sofiane Diop, auteur des 2 buts de son équipe et buteur également avec les Espoirs. Avec les pépins physiques actuels de Ben Yedder, Volland et Golovin, le Bleuet sera à surveiller. 14de Ligue 1, l’AS Monaco doit reprendre sa route en avant pour lutter pour le podium. Lors du mercato estival, Monaco a recruté le portier Nübel, le milieu Jean Lucas, le buteur néerlandais Boadu et l’Allemand Jakobs, mais pour l'instant les arrivant déçoivent et plus particulièrement le gardien allemand. En revanche, Kovas peut compter sur un Tchouameni impressionnant dans ce début de saison et qui a réussi ses débuts internationaux en Bleu.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique de Marseille a été l’un des clubs les plus actifs lors de la période des transferts, puisque les Saliba, Peres, Gerson, de la Fuente, Under, Guendouzi ou Lirola se sont engagés avec le club phocéen. Ces arrivées voulues par le coach Sampaoli et la philosophie de jeu prônée par l’argentin font de Marseille, une équipe agréable à suivre. Tournée vers l’offensive, la formation marseillaise nous a offert des matchs spectaculaires depuis le départ de cette saison, avec des succès contre Montpellier (2-3) et Saint Etienne (3-1) pour un nul au Vélodrome contre Bordeaux (2-2). Malmenés à Nice, les Marseillais ont vu le match être arrêté à 1-0 en faveur des Aiglons pour un lancer de bouteille sur Payer, auteur de 3 buts déjà depuis le début de saison. En attente d'éventuels appels des clubs concernés sur cette rencontre donné à rejouer, l’OM occupe la 5e place du classement. Pour cette affiche entre deux équipes avec de beaux potentiels offensifs, on devrait voir des buts de chaque côté comme lors des 2 derniers matchs des Monégasques et des 3 premières rencontres de l'OM qui ont pu aller à leur terme cette saison.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !