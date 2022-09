Pronostic Monaco Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enchaîne un 4e succès de rang face à Nantes

Sur le podium de la Ligue 1 l’an passé, Monaco espère faire mieux cette saison pour au moins décrocher directement une place en Ligue des Champions. Une nouvelle fois contraints de disputer les barrages, les Monégasques se sont inclinés dès leur entrée en lice face au PSV Eindhoven. Par la suite, l’ASM a également vécu un départ laborieux en Ligue 1. Le nul obtenu au Parc des Princes (1-1) face au PSG a montré un aperçu du potentiel de l’ASM avec une très bonne doublette Fofana – Camara au milieu de terrain. Les hommes de Philippe Clement l'ont confirmé en remportant leurs 3 dernières journées de championnat face à Nice (0-1), Lyon (2-1) et face à Reims (3-0). Ces résultats ont permis au club du Rocher de remonter en 5place du classement avec 8 points de retard sur le Paris Saint-Germain et 6 sur l’Olympique de Marseille. Lors de la dernière journée, les Monégasques ont profité de leur supériorité numérique pour faire la différence en seconde mi-temps grâce notamment à un Golovin très inspiré lors des dernières semaines. Arrivé du Borussia Mönchengladbach, l’attaquant suisse Embolo s’est parfaitement adapté dans le système de jeu de l’ASM. Auteur de 3 buts avec son nouveau club, il a aussi scoré avec la Suisse pendant la trêve.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Nantes ne rencontre pas la même réussite cette saison que l’an passé. En effet, les Canaris avaient réussi un excellent exercice avec pour point d’orgue une victoire en Coupe de France. Battu d’entrée dans le Trophée des Champions par le PSG (0-4), le FCNA a depuis remporté un seul match de championnat lors de la réception de Toulouse (3-1). Les hommes de Kombouaré sont sur une spirale négative avec 4 matchs de rang sans la moindre victoire avec des revers face au PSG (0-3), et Lorient (3-2) pour des nuls contre Strasbourg et Lens. Avec 7 points au compteur, les Canaris occupent la 15place de Ligue 1 mais se trouvent dans la ligne de mire des relégables qui n’accusent qu’un seul point de retard. Pour ce déplacement à Louis II, Nantes ne pourra pas compter sur Samuel Moutoussamy, suspendu. En regain de forme en championnat, Monaco devrait décrocher sa 4victoire de rang face à une équipe nantaise dans le dur.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(312€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(520€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !