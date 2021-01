Pronostic Lyon Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon - Lens : l’OL se sort du piège lensois

Demi-finaliste de la dernière ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais dispute seulement la Ligue 1 cette saison. Les Lyonnais ont parfaitement profité de cette opportunité pour ne pas s'éparpiller et prendre les commandes du championnat avec le LOSC. Les Rhodaniens sont sur une excellente dynamique de 14 rencontres sans la moindre défaite. Les hommes de Rudi Garcia ont fini très fort 2020 puisqu'ils ont remporté 7 de leurs 8 derniers matchs disputés. Porté par une attaque en pleine forme et notamment par Kadewere qui confirme en L1, l'OL s'est imposé lors de la dernière journée face à Nantes. Pour cette rencontre face à Lens, Rudi Garcia sera privé de Bruno Guimaraes et de Toko Ekambi, tous les deux positifs au Covid 19, ainsi que de Moussa Dembélé, blessé, mais seul Toko-Ekambi est un titulaire indiscutable. L'Olympique Lyonnais dispose d'un effectif conséquent qui lui permet d'être compétitif en Ligue 1 et de renverser le cours d'un match grâce au coaching. Invaincus à domicile, les partenaires d'Houssem Aouar voudront s'imposer au Groupama Stadium avant un déplacement difficile à Rennes.

En face, le Racing Club de Lens est l'une des surprises de la première partie de saison en Ligue 1. Promu cette année, le club nordiste occupe une méritée 7e place au classement, à seulement un point de Marseille, 5e contre qui il doit jouer un match en retard. Les hommes de Franck Haise ont pris confiance grâce à leur excellent départ où ils ont notamment dominé le PSG, Bordeaux ou l'AS Saint-Etienne. Les Sang et Or se sont montrés moins réguliers en fin d'année. Ils ont réussi à accrocher de belles victoires comme celle obtenue à Monaco ou contre Brest lors de la dernière journée, mais ils ont aussi perdu face à Metz (2-0) ou Montpellier (2-3). Pour cette affiche, l'Olympique Lyonnais devrait se sortir du piège lensois et confirmer sa première place au classement.