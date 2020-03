Pronostic Ligue des Champions : Tentez de gagner 271€ avec le PSG et Leipzig

Après avoir passé 3 de nos 4 derniers combinés (deux cotes à 3,00 ici et ici puis une cote à 2,00 ici), on vous propose notre combiné sur les 1/8es retour de C1

Leipzig - Tottenham :

PSG - Dortmund :

Si vous misez sur des victoires de Leipzig et du PSG dans un pari combiné, la cote atteindra :

Vainqueur sur la pelouse de Tottenham à l'aller, Leipzig a réalisé une excellente opération et se retrouve ainsi en ballottage favorable pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des Champions. La formation allemande ne cesse de progresser depuis plusieurs années et fait aujourd'hui figure de place forte Outre-Rhin. Les partenaires de l'international allemand Timo Werner occupent aujourd'hui le 3ème rang de Bundesliga avec 5 unités de retard sur la tête du classement et ils peuvent donc croire au titre. En face, Tottenham vit un exercice 2019/2020 très compliqué marqué notamment par le départ de l'entraîneur Mauricio Pochettino, remplacé par José Mourinho. Seulement 8èmes de Premier League, les Spurs ne répondent pas aux attentes et ils souffrent terriblement des absences des deux buteurs Kane et Son depuis quelques semaines. A l'image du match aller, nous voyons Leipzig dominer une formation de Tottenham en galère et incapable de s'imposer lors de ses 5 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues (4 défaites et 1 match nul).Le grand jour est arrivé pour le PSG qui va disputer ce 8ème de finale retour de Ligue des Champions. Bloqués à ce stade de la compétition lors des 3 dernières éditions, les Parisiens espèrent accéder aux quarts de finale cette saison mais il leur faudra rattraper un retard d'un but concédé à l'aller (2-1). Malgré le huis-clos prononcé en raison du coronavirus, les hommes de Thomas Tuchel ont les atouts pour dominer une formation de Dortmund, largement à leur portée sur le papier. Pour cela, ils pourront compter sur les superstars Neymar et Mbappé, qui auront la ferme intention de briller lors de ce grand rendez-vous. Après la désillusion subie contre une faible équipe de Manchester United l'an dernier, le PSG ne peut pas se louper ce mercredi soir. Nous voyons les partenaires de Marquinhos remporter ce match et ainsi retrouver les joies des quarts de finale de la Ligue des Champions.