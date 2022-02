Pronostic Lens Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lens – Lyon avec des buts de chaque côté

L'affiche du samedi après-midi en Ligue 1 oppose le Racing Club de Lens à l'Olympique Lyonnais. Les Lensois ont parfaitement débuté la saison pour se retrouver pendant plusieurs journées à la 2place du classement général. Moins bien depuis fin 2021, le club nordiste a glissé en 8position. Cependant, les protégés de Franck Haise sont toujours dans le coup pour les places européennes puisqu'ils n'accusent qu'une seule unité de retard sur le Stade Rennais (5). La lutte s'annonce intense avec le retour de formations comme Lyon, Monaco ou Lille. Le week-end dernier, les Sang et Or se sont relancés après deux revers consécutifs face à Marseille et Lorient en dominant Bordeaux (3-2). Partis pied au plancher, les Lensois ont rapidement mené de 3 buts avant de se faire peur en laissant les Girondins revenir. Cette victoire a certainement redonné de la confiance aux Nordistes à l'heure de lancer une dernière ligne droite cruciale dans la course à l'Europe. Le capitaine du RC Lens, Seko Fofana a une nouvelle fois été exceptionnel face à Bordeaux, inscrivant un superbe but (le 7en L1) sur un très bel enchaînement.

En face, Lyon réalise un début d'année 2022 intéressant d'un point de vue comptable. Le club rhodanien s'est rapproché des places européennes et affiche un bilan de 4 victoires, 1 nul et une défaite lors des 6 dernières journées. Les hommes de Peter Bosz avaient pourtant un calendrier loin d'être évident avec des chocs face à Marseille, Monaco, Nice, le Paris Saint-Germain ou le derby face à l'AS Saint-Etienne. Sur tous ses matchs, l'OL regrette seulement le revers subi en Principauté (2-0). Réagissant immédiatement, les partenaires de Léo Dubois ont certainement livré l'une de leurs meilleures prestations lors de la réception de l'OGC Nice (2-0) samedi dernier avec une victoire méritée et logique. De retour de la CAN, Toko-Ekambi s'est signalé en inscrivant sa 6réalisation, tandis que Dembelé enchaîne les buts en 2022 mais sera absent à Bollaert. Arrivés lors du mercato hivernal, Ndombélé et Faivre ont débuté face aux Aiglons. Cette affiche entre Lens et Lyon qui visent tous deux les places européennes et qui ont 2 belles attaques (39 buts pour Lens et 33 pour Lyon) devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.