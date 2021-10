Pronostic Inter Milan Sheriff Tiraspol : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Inter Milan fait la loi face au Sheriff Tiraspol

Dans le groupe D de la Ligue des Champions qui comprend notamment le Real Madrid, l'Inter Milan ou le Shakhtar Donestk, l'actuel leader du groupe n'est autre que le Sheriff Tiraspol. La formation italienne, championne d'Italie en titre, compte seulement un point pris sur la pelouse de Donetsk lors de la dernière journée (0-0) tandis que lors de la première journée, les Intéristes s'étaient montrés intéressants dans le jeu mais s'étaient faits surprendre à domicile par le Real Madrid (0-1). Au pied du mur, la formation nerazzurri doit se relancer dans ce groupe pour espérer se qualifier pour les 8de finale. En serie A, les hommes de Simone Inzaghi ont bien démarré mais se sont lourdement inclinés le week-end dernier face à la Lazio Rome (3-1). Cette défaite laisse l'Inter en 3position avec 7 points de retard sur le leader napolitain. Pour s'imposer face au Sheriff, Simone Inzaghi compte sur Lautaro Martinez, de retour de sélection et entré en cours de match face à la Lazio. L'attaquant argentin (5 buts en 7 matchs de championnat), dans un grand soir, peut débloquer la rencontre face à Tiraspol. A moins que ce soit Dzeko (6 buts en 8 matchs).

Annoncé comme le Petit Poucet de la compétition, le Sheriff Tirsapol a pris les commandes du groupe devant le Real Madrid et l'Inter, deux grosses écuries européennes. Les modestes Moldaves se sont tout d'abord imposés à domicile face au Shakhtar Donetsk (2-0) avant de réaliser l'exploit de ce début de campagne en s'imposant au Santiago Bernabeu face au Real Madrid (2-1) grâce à une demi-volée exceptionnelle du Luxembourgeois Thil en fin de rencontre. Bien placé pour la qualif, le Sheriff avait dû passer par les barrages où il avait déjà réalisé quelques exploits en sortant notamment l'Etoile Rouge de Belgrade et le Dinamo Zagreb. Dans son championnat national, le club de Tirsapol compte 6 points de retard sur le leader Petrocub, mais le Sheriff a également 3 matchs de retard. Au pied du mur et logiquement au-dessus, l'Inter devrait se relancer en s'imposant face au Sheriff Tiraspol.