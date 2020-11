Pronostic Hongrie Turquie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La Hongrie et la Turquie dos à dos

A l'heure de s'affronter, la Hongrie et la Turquie ont toujours l'espoir de remporter leur groupe et de monter en Ligue A. La sélection hongroise est la mieux placée mais pour atteindre ce but elle doit également compter sur un faux-pas russe en Serbie. Ce rassemblement aura été un succès pour les Hongrois puisqu'ils ont réussi à se qualifier pour le prochain Euro au terme d'un scénario fou. Menée par l'Islande suite à une erreur de leur portier Gulacsi, la Hongrie a renversé le match dans les dernières minutes. Comme un symbole, le prometteur joueur de Salzbourg, Szoboszlai, et sans doute futur crack de la sélection a marqué le but victorieux dans les arrêts de jeu. Sur leur lancée, les Hongrois ont partagé les points avec la Serbie (1-1) en Ligue des Nations. En pleine confiance, les partenaires de Gulacsi sont invaincus lors des 5 dernières rencontres.

De son côté, la Turquie avait validé son ticket pour l'Euro en terminant seconde de son groupe, dominé par la France. Les Turcs réalisent une campagne de Ligue des Nations solide malgré leur défaite en ouverture face à la Hongrie (1-0). La sélection de Senol Gunes a enchainé ensuite trois matchs nuls avant de finalement s'imposer face à la Russie (3-2) le week-end dernier. Mal embarquée, la sélection turque a profité de l'expulsion de Semenov pour renverser l'équipe russe. Avec 6 points, la Turquie est toujours dans le coup pour la montée en Ligue A mais dépend également des résultats de ses rivaux. Les sélections hongroises et turques semblent assez proches et elles perdent peu.