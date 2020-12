Pronostic Hertha Berlin Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Hertha Berlin Union Berlin : un derby berlinois avec des buts de chaque côté

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce derby berlinois :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 10journée de Bundesliga débute ce vendredi avec le derby de Berlin qui oppose le Hertha à l’Union. Le Hertha connait un départ difficile avec une décevante 13place au classement. En 9 journées, les hommes de Bruno Labbadia n’ont pris que 8 points, dont 7 en déplacement. A domicile, le Hertha a disputé 4 rencontres pour un bilan terrible de 3 défaites et un nul. L’Eintracht Francfort, Stuttgart et le Borussia Dortmund se sont imposés à l’Olympiastadion tandis que Wolsfsbourg est reparti avec le point du match nul. Le club berlinois va cependant un peu mieux ces dernières semaines avec une seule défaite lors des 4 dernières journées jouées. Le week-end dernier, les partenaires de Matheus Cunha sont allés chercher un bon point à Leverkusen (0-0). Le Hertha Berlin possède pourtant des joueurs de qualité à l’image de Guendouzi, Boyata, Lukebakio, Piatek ou encore Tousart.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Union Berlin est la surprise de ce début de saison en Allemagne. Promu l’an passé, le club d’Urs Fischer occupe une très belle 6place au classement devant des formations comme le Borussia Mönchengladbach, Francfort ou Hoffenheim. Le club berlinois réalise sa meilleure série en Bundesliga puisqu’il est invaincu lors des 8 dernières journées (4 victoires et 4 nuls). Surpris par Augsbourg lors de la 1journée, l’Union vient en revanche de remporter 3 de ses 4 dernières rencontres. En déplacement, le club berlinois est toujours invaincu. Pour ce derby, on devrait voir des buts de chaque côté comme lors des 4 matchs à l’extérieur de l’Union Berlin et comme lors de 3 des 4 rencontres à domicile du Hertha cette saison.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Hertha Berlin Union Berlin détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !