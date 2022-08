Pronostic Guingamp Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp fait la passe de trois à domicile face au Paris

Quel beau début de saison est en train de réaliser Guingamp ! Pour la première fois depuis sa redescente en Ligue 2 en 2019, l'En Avant a remporté ses deux premiers matchs de championnat. Après avoir déjà impressionné durant leur préparation estivale, les Bretons ont débuté très fort le championnat en s'imposant avec la manière face à une assez faible équipe paloise (4-0). La semaine dernière, les hommes de Stéphane Dumont ont pu enchainer en s'imposant face à Laval au terme d'une rencontre très ouverte. Après avoir longtemps souffert, les Costarmoricains ont su revenir au score puis prendre les devants au tableau d'affichage grâce à une volée stratosphérique de Jérémy Livolant (1-2). Cette victoire est d'autant plus encourageante que les Guingampais comptaient de nombreux absents à commencer par leur dynamiteur Merghem qui devrait retrouver sa place ce samedi.

De son côté, le Paris FC n'a pas vraiment convaincu les observateurs depuis le début de la saison. Eliminés lors du premier tour des play-offs en mai dernier, les Franciliens sont donc logiquement candidats pour l'accession dans l'élite avec notamment l'un des plus gros budgets de ce championnat. Pourtant, les hommes de Thierry Laurey peinent, pour l'instant, à se montrer dangereux. Solides contre Sochaux (0-0) lors de la première journée après avoir joué une grande partie en infériorité numérique, les Parisiens ont pu se défaire, non sans mal, de Quevilly-Rouen (2-1) la semaine dernière. Cette semaine, le coach Laurey a indiqué vouloir monter d'un cran, ce qui pourrait profiter à des Guingampais très joueurs, capables d'encaisser rapidement un but mais de renverser les situations. En plus, ils restent sur 6 victoires lors de leurs 8 derniers matchs joués à Roudourou avec toujours au moins 2 buts marqués lors des 6 derniers matchs.