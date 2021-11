Pronostic Espagne Suède : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

L’Espagne assure sa qualif face à la Suède

Après les heures glorieuses de 2008 à 2012, l’Espagne a ensuite connu un passage à vide. L’arrivée de Luis Enrique à la tête de la Roja a totalement relancé la sélection espagnole. En effet, après avoir réalisé un très beau parcours à l’Euro avec une demi-finale face à l’Italie, les partenaires de Busquets ont confirmé leur bonne forme actuelle en atteignant la finale de la Ligue des Nations face à la France le mois dernier. De retour dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde, la bande à Luis Enrique a réalisé une très belle opération en milieu de semaine en s’imposant en Grèce sur un penalty de Sarabia (0-1). Ce succès a permis à la Roja de prendre les commandes avant ce dernier match décisif face à la Suède qui a perdu dans le même temps en Géorgie. Pour ce rassemblement, Luis Enrique a appelé les Koke, Rodri, Laporte, Gavi, de Tomas et Morata.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Pour le retour de Zlatan Ibrahimovic en sélection, la Suède a connu une énorme désillusion en s’inclinant en Géorgie jeudi (2-0). Cette contre-performance a permis à l’Espagne de prendre la tête du groupe. Dorénavant, la sélection suédoise n’a pas d’autre choix que de s’imposer à Séville pour se qualifier directement pour le prochain Mondial. Sinon, elle devra se contenter des barrages. Les derniers résultats des partenaires de Lindelöf en déplacement ne sont pas de bon augure avec deux revers concédés face à la Grèce et la Géorgie. Outre Zlatan, la Suède peut compter sur les Isak, Kulusevski, Quaison, Forsberg, ou Claesson. A l’Euro, les hommes d’Andersson avaient été totalement dominés face à l’Espagne mais s'en était très bien sorti avec un nul (0-0). En pleine progression, l’Espagne devrait assurer lors de choc face à la Suède pour accrocher le point nécessaire pour consolider sa première place, dans un nouveau match à moins de 3 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoo- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grèce Espagne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !