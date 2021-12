Pronostic Empoli Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pas de vainqueur entre Empoli et l’Udinese

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Empoli - Udinese chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion de Serie B la saison passée, Empoli a donc retrouvé l’élite du football italien cet été. Le promu se comporte plutôt bien dans cette première partie de saison. A l'orée de cette journée, Empoli pointait en 11position avec 10 points d’avance sur le premier relégable, le Genoa. Equipe de coups, la formation toscane est sur une dynamique intéressante pour un promu avec un seul revers concédé lors des 5 dernières journées, face au Hellas Vérone. Lors des autres matchs, Empoli a dominé Sassuolo (1-2) et la Fiorentina (2-1) pour des nuls contre le Genoa (2-2) et le Torino (2-2). Le coach Andreazzoli peut compter sur des éléments intéressants puisqu’il dispose de Cutrone et de Bajrami, tandis que l’attaquant Pinamonti est le meilleur buteur du club avec 5 réalisations.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Udinese est très bien partie dans cette saison. En effet, le club frioulan a connu une entame de qualité marquée par un nul à domicile face à la Juventus (2-2). Depuis la 4e journée, l’Udinese connait moins de réussite puisqu’elle ne s’est imposée qu’à une seule reprise face à Sassuolo (3-2). Sur cette période, les Frioulans ont disputé 12 rencontres au cours desquelles ils ont partagé les points à 6 reprises. Ce fut le cas le week-end dernier face au Genoa (0-0) qui lutte pour son maintien mais aussi en milieu de semaine sur la pelouse de la Lazio (4-4). Dans une rencontre au scénario fou, l’Udinese a égalisé au bout du temps additionnel face au club romain alors qu’ils étaient en infériorité numérique (9 contre 10) avec notamment un doublé de Beto. Sur leur lancée, les joueurs de l’Udinese devraient être en mesure d’accrocher un troisième nul consécutif face à qui reste également sur un nul.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Empoli Udinese détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !