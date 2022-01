Pronostic Chelsea Tottenham : Analyse, cotes et pronostic du match de Premier League

Chelsea la passe de 4 face à Tottenham

Champion d’Europe en titre, Chelsea a réalisé une très bonne première partie de saison avant de connaître un coup de moins bien lors des dernières semaines. En effet, lesont remporté un seul match lors des 7 dernières journées. Ce passage à vide a fait passer la formation londonienne de la 1ière place à une troisième position, de plus en plus fragilisée. En effet, avec le retour en forme de West Ham, Manchester United, Arsenal et Tottenham, Chelsea se trouve sous pression. Les hommes de Tuchel ne comptent que 8 points d’avance sur les, qui ont 4 matchs de retard par rapport aux Blues. Lors des dernières journées, Chelsea s’est incliné à l’Etihad face à Manchester City (1-0) et a ensuite partagé les points à Brighton (1-1). Dans le Nord de l’Angleterre, les Blues ont eu les opportunités d’ouvrir le score face aux protégés de Guardiola mais ont manqué d’efficacité dans le dernier geste. En milieu de semaine, la formation londonienne est tombée sur une excellente équipe de Brighton qui perd très peu cette saison. Les Blues avaient pourtant fait le plus dur en ouvrant le score par Ziyech mais se sont fait logiquement rejoindre en 2période. Romelu Lukaku, arrivé cet été, cristallise les critiques suite à ses récentes déclarations et ses piètres prestations.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Tottenham va nettement mieux depuis qu’Antonio Conte a repris le club. Lessont revenus dans le coup pour les places qualificatives à la Ligue des Champions. L’équipe londonienne occupe actuellement la 5place avec 8 points de retard sur les, mais doit disputer 4 matchs de retard, qui pourraient lui permettre de devancer son adversaire du jour. Le week-end passé, Tottenham était censé affronter Arsenal pour le fameux derby du Nord de l’Angleterre, mais le Covid en a décidé autrement. En revanche, les Spurs ont livré un match épique en milieu de semaine face à Leicester. Menés à 2 reprises, les partenaires d’Hugo Lloris ont renversé le match en 1 minute lors du temps additionnel sur un doublé de Steven Bergjwin. Ce succès a certainement apporté énormément de confiance à Tottenham avant son déplacement à Chelsea. Néanmoins, lessemblent avoir trouvé la solution pour se défaire des Spurs puisqu’ils ont remporté les 3 premières confrontations de la saison face à Tottenham sans encaisser le moindre but. Malgré un passage délicat, Chelsea devrait rebondir face à un adversaire direct et sa proie favorite cette saison, Tottenham.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !