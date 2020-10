Pronostic Châteauroux Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort sur sa lancée à Châteauroux

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Châteauroux - Niort :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Berrichonne de Châteauroux se bat ces dernières saisons pour se maintenir en Ligue 2. Après des débuts difficiles l’an passé, les hommes d’Usai avaient connu une bonne période qui leur avait permis de se sauver. Ce départ dans ce nouvel exercice est aussi compliqué. Châteauroux était pourtant bien parti en remportant son 1match à Ajaccio (1-0). Mais depuis ce succès, la Berrichonne enchaine les contre-performances avec des défaites face à Auxerre, Valenciennes et Chambly, pour un nul contre Amiens. Après 5 journées de championnat, Châteauroux occupe déjà la 18place du classement.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Niort est le miraculé de la saison dernière. Les Chamois doivent leur salut à une meilleure différence de buts que le Mans. Les Niortais ont en revanche débuté pied au plancher ce nouvel exercice et occupent la tête du classement après 5 journées. Niort s’est imposé face à Guingamp, Nancy et Le Havre, pour des nuls contre Chambly et le Paris FC. Les Chamois sont toujours invaincus et comptent le rester après ce déplacement à Châteauroux. Le week-end dernier, Niort a perdu deux points face au Paris FC. Le milieu de terrain Kemen avait lancé idéalement son équipe avec un doublé, mais l’expulsion de Bourhane a en revanche permis le retour des Parisiens (2-2). Pour ce déplacement chez une équipe de Châteauroux dans le dur, Niort devrait accrocher au moins un nul dans un match avec moins de 4 buts (comme toutes les rencontres des castelroussins).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Châteauroux Niort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !