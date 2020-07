Pronostic Brescia Hellas Vérone : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Hellas, c’est trop tard pour Brescia

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Brescia - Verone:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lanterne rouge de Serie A, Brescia compte 8 points de retard sur le premier non relégable. De plus, le club de Florian Ayé est sur une mauvaise dynamique. La formation n’a pas remporté le moindre match en 2020, soit 12 rencontres. Après 2 nuls intéressants à la reprise face à la Fiorentina et au Genoa, Brescia a coulé en milieu de semaine face à l’Inter. Les hommes de Lopez ont explosé face aux attaques intéristes (6-0). Brescia possède la pire attaque de Serie A et l’une des plus mauvaises défenses. La fin de saison s’annonce compliquée pour le promu.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Hellas Vérone est la surprise italienne de la saison, avec une très belle 8place. Depuis la reprise, les partenaires d’Eysseric se sont imposés face à Cagliari (2-1) et Parme (3-2), pour un nul face à Sassuolo (3-3) et une défaite contre le Napoli (0-2). Ces bonnes performances permettent au promu d’être seulement à 3 points des places européennes. Très consistante, l’Hellas Veérone pourrait ramener la victoire de son déplacement chez le dernier, Brescia.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Brescia Hellas Verone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !