Pronostic Borussia Mönchengladbach Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich enchaîne à Mönchengladbach

Le Borussia Mönchengladbach s'est signalé cette saison en Ligue des Champions en terminant 2de son groupe derrière le Real Madrid. Les hommes de Marco Rose retrouveront Manchester City en huitième de finale. En Bundesliga, Gladbach' occupe seulement la 7place avec 3 points de retard sur la dernière place européenne. Le Borussia avait pourtant plutôt bien démarré mais a connu un passage à vide entre la 10et la 13journée, où il n'a pas remporté le moindre match. Les partenaires d'Alassane Pléa se sont bien repris pour leur premier match de 2021 en dominant l'Armenia Bielefeld (0-1) sur une réalisation de l'international suisse Embolo. Mönchengladbach ne peut pas compter sur Marcus Thuram, suspendu suite à son crachat.

De son côté, le Bayern Munich sans se montrer aussi dominateur que la saison dernière a déjà repris les commandes du championnat. Le match du week-end dernier contre Mayence en est le parfait exemple. Menés de 2 buts, les Bavarois ont réussi à s'imposer assez tranquillement (5-2) au final. Le Bayern a aussi su faire le dos rond avec un Manuel Neuer inspiré et sauvé par ses montants. Offensivement, le Polonais Robert Lewandowski a signé un doublé et a porté son total à 19 réalisations. De plus, l'infirmerie se vide à Munich puisque Joshua Kimmich a effectué son retour et s'est distingué avec un but. Toujours aussi réaliste, le Bayern Munich devrait pouvoir s'imposer au Borussia-Park de Mönchengladbach.