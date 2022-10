Pronostic Barcelone Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Bayern se fait un malin plaisir à faire tomber le Bayern

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Barcelone Bayern Munich :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Malgré un recrutement estival très ambitieux et des risques financiers pris, le FC Barcelone ne verra sans doute pas les 8de finale de la C1, pour la 2année consécutive. L’objectif du club était bien évidemment de retrouver les sommets. Lesont en effet mal négocié leur double confrontation face à l'Inter, actuel 2du groupe avec 3 points de plus, se faisant tenir en échec (3-3) au Camp Nou après une défaite difficile à avaler à Milan (1-0). De plus, le Barça avait perdu son match aller en Bavière, ne se montrant pas assez réaliste (2-0) En Liga, la formation catalane avait réalisé un très bon départ et vient de battre facilement Villarreal (4-0) mais il s’est logiquement incliné contre le Real Madrid à Bernabeu lors dans un autre gros match (3-1). Lesn'arrivent toujours pas à passer un cap et pêchent face aux ténors.enchez(au lieu de 100€)⇒ ⇒⇐ ⇐Alors que le Barça pourrait être déjà éliminé au coup d'envoi (si l'Inter l'emporte dans son match disputé juste avant), le Bayern aura sans doute l'envie de mettre la tête sous l'eau de son adversaire. Très critique de la politique de recrutement du club catalan qui a su lui piquer Lewandowski cet été, le Bayern avait déjà adoré faire souffrir le Barça à l'aller mais également dans un passé récent (deux fois 3-0 la saison passée, le fameux 8-2 de 2020, etc.). Dans cette poule, le club bavarois a fait le job avec 4 victoires en 4 matchs quasiment à chaque fois sereinement. Vainqueur 2-0 ce week-end à Hoffenheim, le Bayern s'est replacé à la 2place de Bundesliga et semble pouvoir encore faire tomber un Barça qui a du mal face aux "gros".- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Barcelone Bayern Munich encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !