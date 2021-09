Pronostic Arsenal Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal - Tottenham : Un North London derby sans vainqueur

Auteur d'un exercice dernier décevant, Arsenal n'est pas parvenu à accrocher une place européenne. Lors de l'intersaison, les ont décidé de se renforcer en attirant Tavares, Lokonga, Tomiyasu, White et Ramsdale, ce qui fait d'Arsenal la formation de Premier League qui a le plus investi sur le marché des transferts. Cependant et malgré ces recrutements, la formation londonienne a connu une entame compliquée avec trois défaites consécutives d'entrée face à Brentford, Chelsea et Manchester City. Les se sont ensuite repris en Premier League face à deux adversaires également en difficulté, Norwich (1-0) et Burnley (1-0). Les résultats étriqués montrent qu'à l'heure actuelle Arsenal ne possède pas beaucoup de marge vis-à-vis de ses concurrents. En milieu de semaine, l'équipe londonienne s'est logiquement qualifiée pour le prochain tour de Carabao Cup en dominant le Wimbledon AFC (3-0). En face, le grand rival de Tottenham a connu une dynamique opposée puisque les sont bien partis en remportant leurs trois premières rencontres face à Manchester City, Wolverhampton et Watford, avant de chuter. Ensuite, Tottenham s'est déplacé en tant que leader dans le sud de Londres pour y affronter Crystal Palace. Bousculés par des entreprenants, les Spurs ont subi une lourde défaite à 10 contre 11 (3-0). Lors de la dernière journée, Tottenham disputait un 3 derby londonien consécutif en PL face à Chelsea. Impressionnants, les ont surclassé les Spurs de Nuno Espirito Santo (0-3) sur la pelouse de Tottenham. En milieu de semaine, les partenaires d'Harry Kane se sont repris en disposant de Wolverhampton en Carabao Cup lors de la séance des tirs aux buts. L'international français Tanguy Ndombélé, poussé vers la sortie cet été, semble avoir retrouvé les faveurs de son coach avec deux titularisations consécutives. Pour ce derby du Nord de Londres qui met aux prises deux formations pas au mieux, Arsenal et Tottenham pourraient se neutraliser et se quitter sur un nul. De retour le week-end dernier et préservé en milieu de semaine, Son pourrait se rappeler au bon souvenir de son bon début de saison (2 buts).