Pronostic Angleterre Etats-Unis : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

100€ offerts en CASH pour parier sur notre pronostic Angleterre - Etats-Unis

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Nos pronostics pour Angleterre - Etats-Unis

L’Angleterre en mode Coupe

Des Etats-Unis joueurs mais inexpérimentés

Kane incertain chez les Anglais, quelques ajustements pour les USA

Les compos probables pour Angleterre - Etats-Unis :

L’Angleterre un cran au-dessus

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez essayer :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offresur votre 1pari.Ce qui veut dire que si votre 1de 100€ est perdu,et vous pouvez mêmesi vous le souhaitez !C'est un bonus exceptionnel puisqu'en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.Cliquezou sur l'image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHQualifiée sans souci pour la Coupe du Monde, l’Angleterre a en revanche connu quelques mois compliqués récemment avec des résultats décevants. En effet, la sélection des Three Lions a été reléguée de la Ligue des Nations A en terminant en dernière position d’un groupe qui comprenait l’Allemagne, l’Italie et la Hongrie. Ces incertitudes ont été balayées en ouverture de la Coupe du Monde avec une très belle prestation face à l’Iran (6-2). Séduisante offensivement avec les Sterling, Mount, Kane ou Saka, l’Angleterre a explosé la défense iranienne. En revanche, les 2 buts encaissés dans le 2nd acte ont montré que l’arrière garde anglaise était certainement le point faible de cette formation. Depuis la prise en main de l’équipe par Gareth Southgate, la sélection des Three Lions a toujours brillé dans les compétitions de plusieurs semaines avec une demi-finale lors de la Coupe du Monde 2018 et une finale au championnat d’Europe 2020, perdue contre l’Italie. Composée à la fois par de jeunes joueurs mais aussi par des éléments aguerris, l’Angleterre pourrait être l’une des belles surprises de cette Coupe du Monde.Absents en Russie en 2018, les Etats Unis ont mis à profit ce temps libre pour rebâtir une équipe. Cette mission a été confiée à Gregg Berhalter. Le coach américain a réussi cette tâche en qualifiant son équipe pour le Mondial au Qatar en finissant en seconde position de son groupe, derrière le Canada. Cette qualif fait suite au titre décroché dans la Gold Cup face au Mexique. Fort de ces réussites, les Etats-Unis ont réalisé une superbe entame contre le Pays de Galles en pratiquant un jeu très plaisant, basé sur la vitesse de leurs jeunes éléments. L’attaquant de Lille, Weah, est venu récompenser un temps fort de son équipe pour ouvrir logiquement le score. Rentré au vestiaire avec une avance d’un but, la sélection américaine a montré que sa jeunesse pouvait se retourner contre elle. En effet, les partenaires de Pulisic n’ont pas su s’adapter au changement tactique opéré par le sélectionneur gallois et ont subi en seconde période. A force de reculer, la défense américaine a concédé un penalty transformé par Bale. L’inexpérience de cette jeune sélection américaine lui a certainement coûté les 3 points de la victoire.Largement victorieuse de l’Iran (6-2), l’Angleterre a enregistré de nombreux signaux positifs lors de sa première rencontre. Offensivement, les Saka, Kane, Sterling, Mount, voire les entrants Wilson ou Grealish ont tous été décisifs. La mauvaise nouvelle provient de l'incertitude entourant la participation de Kane. Sur la lancée de son exceptionnelle saison avec son club d’Arsenal, Bukayo Saka a inscrit un très beau doublé, tandis que Sterling, très apprécié de Southgate, a également marqué. Sorti par précaution en cours de match, Maguire pourrait être préservé au profit de Dier ou Coady.En face, Berhalter devrait reconduire le XI aligné contre le Pays de Galles avec les importants Pulisic et Weah sur les ailes. Ces derniers ont posé de nombreux problèmes à la défense galloise. Défensivement, Robinson et Dest ont apporté leur vitesse et ont parfaitement dédoublé avec Pulisic et Weah. Au milieu de terrain, le joueur de Leeds Aaronson pourrait apporter sa technicité dès le coup d’envoi, en prévision des contres à négocier.: Pickford - Trippier, Maguire, Stones, Shaw - Bellingham, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane (ou Rashford).: Turner - Dest, Zimmerman, Long, Robinson - Acosta, Adams, McKennie (ou Aaronson) - Reyna, Ferreira, Pulisic.Séduisante lors de la 1ère journée, l’Angleterre devrait poursuivre sur sa lancée face aux Etats-Unis. Porté par un potentiel offensif impressionnant, la sélection des Three Lions devrait nous offrir un nouveau feu d’artifice face aux jeunes américains. Pénalisés par leur inexpérience, les Etats Unis devraient souffrir face à une Angleterre conquérante, qui peut notamment compter sur la très belle forme de Saka. Avec Kane incertain, l'ailier d'Arsenal pourrait à nouveau se distinguer ce vendredi en marquant son 3e but dans la compétition.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angleterre Etats-Unis encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !