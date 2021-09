Pronostic Ajax Amsterdam Besiktas : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Ajax Amsterdam enchaîne face au Besiktas

Une nouvelle fois champion des Pays-Bas la saison passée, l’Ajax s’est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Pour leur entrée en lice, les Bataves n’ont pas connu le moindre problème avec un cavalier seul réalisé sur la pelouse du Sporting, champion du Portugal en titre (1-5). Porté par un Sébastien Haller exceptionnel, auteur d’un quadruplé, l’Ajax a bien débuté. Cette opposition face au Besiktas est très importante puisque lors des 2 journées suivantes, la formation néerlandaise retrouvera le favori du groupe, le Borussia Dortmund. En, les hommes d’Erik Ten Hag sont bien partis et ont déjà pris les commandes avec 3 points d’avance sur leur 1poursuivant, Willem II. La formation d’Amsterdam affiche un excellent bilan de 6 victoires pour 1 nul. De plus, l’Ajax s’est montré inspiré offensivement avec 30 buts inscrits, et quasiment infranchissable défensivement avec un seul but concédé lors de leur nul à Twente. Le club d’Amsterdam dispose d’un vivier de très bons joueurs offensifs avec les Neres, Antony, Berghuis, ou Tadic.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Besiktas participe à cette Ligue des Champions grâce à son titre de Champion de Turquie obtenu lors de la dernière journée du championnat. Lors de la 1journée de cette C1 il y a 10 jours, les joueurs turcs se sont inclinés à domicile face au Borussia Dortmund (1-2). Le faible écart au tableau d’affichage ne reflète pas la réalité du terrain, où les Allemands ont largement dominé avec de nombreuses occasions. Plutôt bien partie dans son championnat, le Besiktas connaît des résultats décevants lors des dernières journées avec un nul contre Adana Demirspor et une défaite ce week-end sur la pelouse de l’Altay (2-1). Des résultats qui peuvent s'expliquer par l'absence de très nombreux cadres (Pjanic, Ghezzal, Nkoudou, Vida et Batshuayi notamment). Les hommes de Yalcin se retrouvent désormais en 3position de leur ligue, à 2 points du Fenerbahce leader. A domicile, l’Ajax devrait confirmer son excellente forme pour s’imposer dans un match riche en buts.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire de l'Ajax et gagnez- La cote du match nul et celle du Besiktas sont également doublées si vous ne voyez pas l'Ajax gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.► Cette semaine, Winamax double toutes les cotes 1N2 de tous les matchs de C1 :avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajax Besiktas détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !