Les demandes pharaoniques de Raiola pour le contrat de Haaland

Un appétit de Raiola.Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland est probablement le nom qui fait le plus baver les grandes écuries européennes. Avant d’acquérir Romelu Lukaku cet été, Chelsea aurait manifesté son intérêt concernant l’attaquant du Borussia Dortmund. L’agent du Norvégien, un certain Mino Raiola, a alors présenté les demandes de son joueur... qui ont refroidi les. Selon Bild , l’Italo-néerlandais aurait demandé que sa pépite soit payée à hauteur de 957 000 euros par semaine, soit près de 50 millions par an, soit 1,58 euros par seconde.En plus de ces demandes pour le moins immenses, l’agent aurait réclamé une commission de 40 millions d’euros si le transfert aboutissait, ainsi qu’un salaire. Le tout pour unde 320 millions d’euros sur cinq ans. Cela ferait presque oublier que Dortmund réclame plus de 150 millions d’euros pour sa star. Chelsea aurait soumis une offre comprenant de l’argent et un joueur. Refusée par le club de la Ruhr. L’année prochaine, Haaland devrait être beaucoup plus accessible avec l’activation d’une clause qui le rendra disponible pour 75 millions d’euros.Mino a des crédits à payer comme tout le monde…