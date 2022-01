Après sa défaite face à la Guinée Équatoriale, le Mali proteste contre l’arbitrage

#Mali: dans un communiqué en date de ce 27 janvier, la @femafoot dit « accepter sa défaite face à la Guinée Équatoriale » , mais « proteste officiellement contre le penalty non sifflé en cours de match …..et qui paraît trop suspect » #TeamMali #TotalEnergiesAFCON2021 #CAN2021 pic.twitter.com/QSHeKuAmxo — LSI AFRICA (@lsiafrica) January 27, 2022

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et une polémique de plus pour cette CAN ! Défait au bout du suspense ce mercredi soir par la Guinée Équatoriale (0-0 puis 6-5 aux tirs au but), le Mali ne digère pas son élimination. Et pour cause, certaines décisions arbitrales plutôt litigieuses auraient pu faire basculer la rencontre en faveur des Aigles. Ce jeudi, la fédération malienne a publié un communiqué assez cinglant à destination de la CAF, histoire de faire passer un message., affirme Ibrahim Bathily, secrétaire général adjoint de l'instance. Un penalty initialement accordé aux Maliens en première période (pour une faute de Josete Miranda sur Moussa Doumbia) a notamment été annulé après utilisation de la VAR, et une main de l'Équatoguinéen Saúl Coco dans sa surface (sur un centre d'Ibrahima Koné) après la pause n'a pas été sifflée., peut-on lire.Et pourtant, l'arbitre en charge du VAR ne s'appelait pas Janny Sikazwe