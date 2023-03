Le groupe vit bien.

L’esprit semble léger à Manchester City quelques heures avant de recevoir Leipzig en huitièmes de finale retours de Ligue des champions (1-1, à l’aller). En témoigne la vidéo de Jack Grealish publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle on voit le milieu anglais de 27 ans remettre, à distance, un oscar fictif à Ruben Dias. « Ce prix est pour Ruben Dias qui est la plus grande fraude. Il est à la salle de sport quatre fois par jour, mais nous ne voyons jamais rien. Rappelez-vous quand nous avons joué à Dortmund il y a quelques années et qu’il s’est fait détruire par cet homme… (Haaland) » Le Norvégien, hilare sur le siège passager, se souvient sans doute de ce duel à l’épaule qui avait fait chuter la tête la première défenseur portugais, lorsqu’il évoluait encore à Dortmund.

🇵🇹😭 | Ruben Dias reçoit le prix de la plus grosse fraude et Grealish explique pourquoi : « Il est à la salle 4 fois par jour et on ne voit aucun résultat. Vous vous souvenez quand on a affronté Dortmund et qu'il s'est fait détruire par Haaland ? »pic.twitter.com/10RGFQ8mxp — As Quinas 🇵🇹 (@AsQuinasOff) March 13, 2023

Facile pour Grealish de s’en prendre à Ruben Dias quand on a un cyborg en guise de garde du corps.

