Pronostic West Ham Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal conforte sa première place à West Ham

West Ham a la tâche difficile de recevoir le leader de Premier League trois jours après son déplacement à Anderlecht (1-1) en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Les Hammers vont mieux ces derniers temps en championnat mais pas de là à pouvoir se reposer sur leurs lauriers. Leurs deux victoires obtenues sur les trois dernières journées contre Southampton (1-0) et à Fulham (0-1), entrecoupés d’une claque reçue contre Newcastle (1-5), leur ont permis de prendre une grande respiration dans la course au maintien. West Ham est remonté à la 13e place mais ne devance le premier relégable que de trois unités, à neuf journées de la fin de la saison.

Son voisin Arsenal continue sa folle course en tête du classement. Les Gunners mènent la danse devant l’ogre Manchester City, à six points derrière mais qui a joué un match en moins. Cet écart aurait pu être plus conséquent si les joueurs de Mikel Arteta n’avaient pas craqué en fin de match dimanche dernier sur le terrain de Liverpool (2-2), où ils avaient pourtant rapidement mené et fait le break. Arsenal, qui a vu sa série de victoires en Premier League s’arrêter à sept rencontres, devra relancer la machine face à un adversaire à sa portée, et surtout moins frais que lui. Arsenal devrait remettre le pied au plancher. Sans le défenseur français Saliba (titulaire), blessé, mais avec un Gabriel Jesus qui a marqué trois buts sur les deux dernières journées.

