Pronostic Troyes PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG répond sur le terrain face à Troyes

En clôture de la 34e journée de Ligue 1, Troyes reçoit le Paris Saint Germain. La formation troyenne s’approche à grand pas de la Ligue 2 puisqu’elle accuse 10 points de retard sur le premier non relégable à l’orée de cette journée. De plus, le club de l’Aube reste sur 16 journées de championnat sans le moindre succès. Lors des dernières semaines, les Troyens ont pour seul résultat positif un match nul à Nantes (2-2). Le week-end dernier, le club troyen est retombé dans ses travers en s’inclinant à domicile face à Nice (0-1). Mal rentré dans son match, l’ESTAC a encaissé un but dès la 2e minute et a été plutôt verni de finir sur ce score flatteur tant les Aiglons ont dominé.

En face, le Paris Saint-Germain est en position de remporter un nouveau titre de champion de France mais a vu son avance fondre à 5 unités. En s’inclinant face à Lorient (1-3) le week-end dernier, les Parisiens ont enregistré à cette occasion leur 6e défaite de la saison, soit plus que Marseille (5) ou Lens (4). De plus, le revers contre les Merlus a sérieusement agacé la direction mais aussi les supporters. Ajoutons que le départ de Lionel Messi pour une campagne de promotion en Arabie Saoudite sans l’aval du club a mis de l’huile sur le feu. En effet, les supporters parisiens ont affiché leur mécontentement vis-à-vis des Messi ou Neymar. Sur un volcan, Galtier soit remettre de l’ordre dans ce sprint final pour sécuriser le titre. Pour ce déplacement dans l’Aube, le club de la capitale déplore de nombreuses absences puisque Mendes, Neymar, Messi, Sanchez, Kimpembe ou Hakimi sont absents. Pour décrocher un succès en terre troyenne, Paris compte évidemment sur Mbappé, épargné par les fans parisiens, et toujours à la recherche de nouveaux buts (23 déjà en L1 cette saison). Déterminé à remettre le sportif au 1er plan et devant faire attention aux retours de Lens et l’OM qui se seront affrontés le samedi, le PSG devrait faire le taf à Troyes. Comme à l’aller, on pourrait voir beaucoup de buts (victoires 4-3 des Parisiens).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

