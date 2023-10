Pronostic Strasbourg Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg se reprend contre Nantes

Le Racing Club de Strasbourg réussit une entame de saison intéressante puisque le club alsacien se trouve en 8e position, à 3 points du podium et avec 4 unités de plus que le 1er relégable, Lorient. Ce résultat peut paraître surprenant car l’intersaison a été particulièrement agitée en Alsace. En effet, le RCS a changé de propriétaire et a nommé Patrick Vieira comme nouvel entraineur. De plus, des cadres comme Djiku ou Diallo ont quitté le club cet été. Dans cette entame de saison, le Racing s’était montré très performant à la Meinau mais a perdu pour la 1ère fois le week-end dernier contre Lens (0-1) qui monte en puissance. Avant cela, les Strasbourgeois avaient pris le dessus sur Lyon et Toulouse, pour un nul contre Montpellier. En déplacement, les Alsaciens avaient mal débuté en s’inclinant face à deux équipes qui tournent bien, à savoir Monaco et Nice, mais avaient ravi leurs supporters en s’imposant dans le derby à Metz. Devant son public, le Racing est déterminé à renouer avec le succès.

En face, le FC Nantes a connu une saison dernière éprouvante, avec un sauvetage obtenu lors de l’ultime journée. Mal rentrés dans ce nouvel exercice, les Canaris s’étaient inclinés contre Toulouse et Lille, mais avaient redressé la barre en tenant tête à l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Ces performances avaient redonné de la confiance aux Nantais qui ont ensuite battu Clermont et Lorient. Le week-end dernier, les protégés d’Aristouy ont subi la pression rennaise dans le derby et ont concédé une défaite logique (3-1). En plus de ce mauvais résultat, Nantes a perdu son meilleur buteur Mostafa Mohamed, expulsé au Roazhon Park. L’absence de l’Egyptien sera préjudiciable car il réalisait jusque-là un très bon début d’exercice (5 buts). Performant dans son antre, Strasbourg devrait se défaire d’une équipe nantaise privée de son meilleur joueur mais qui pourrait tout de même marquer comme elle l’a fait lors de ses 5 dernières rencontres.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

