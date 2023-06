Pronostic Sparta Rotterdam Twente : Analyse, cotes et prono du barrage aller d’Eredivisie

Twente solide contre le Sparta Rotterdam

Aux Pays-Bas, les équipes classées de la 5e à la 8e place doivent passer par les barrages pour décrocher leur ticket pour la prochaine Europa Conference League. Ce jeudi, la finale aller de ces playoffs met aux prises une opposition logique entre le Sparta Rotterdam et Twente, qui avaient respectivement fini à la 6e et 5e place. Le Sparta s’est assuré de sa position de 6e depuis de nombreuses semaines car il avait creusé un écart important par rapport à ses poursuivants. Pour son entrée en lice dans ces barrages, le Sparta a souffert face à Utrecht. Après avoir remporté le match aller en déplacement (1-2), le club de Rotterdam n’a pas su conserver son avance lors du retour. Contraint de disputer les tirs aux buts, les hommes de Steijn ont pu compter sur leur excellent portier Olij, qui a sorti deux penaltys d’Utrecht. Les hommes forts du club sont le Norvégien Lauritsen et le Batave van Crooij, qui ont inscrit 23 buts à eux deux.

En face, Twente a donc conclu le championnat en 5e position du classement. Entraîné par Ron Jans, le club nérlandais a fini très fort le championnat d’Eredivisie avec 4 succès lors des 4 dernières journées, dont le dernier en date face à l’Ajax d’Amsterdam (3-1). Sur cette lancée, Twente a parfaitement lancé ses barrages en remportant les 2 manches face à Heerenveen. Victorieux à l’aller (1-2), les Reds se sont baladés lors du retour (4-0). Dans cette équipe, on retrouve de vieilles connaissances comme le buteur van Wolfswinkel, passé par l’AS Saint Etienne, auteur de 9 buts et 6 passes décisives, mais aussi l’expérimenté Cerny (13 réalisations et 11 passes). Cette saison, les deux confrontations entre Twente et le Sparta se sont conclus sur des nuls spectaculaires (1-1 et 3-3). En pleine forme, Twente devrait au moins accrocher le nul sur la pelouse du Sparta Rotterdam lors de ce match aller.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxe). »

