Pronostic Laval Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un match nul qui n’arrange personne entre Laval et le Paris FC

De retour en Ligue 2 cette saison après un passage de plusieurs années en National, Laval avait vécu une première partie de saison intéressante. Après avoir connu une reprise marquée par de nombreuses absences, le club mayennais avait su relever la tête à la suite d’un mauvais passage. Cependant, les Lavallois semblent être retombés dans leurs travers, puisqu’ils ont seulement remporté une rencontre lors des 5 dernières disputées, sur la pelouse d’une équipe de Pau loin d’être dans la forme de sa vie. Battu à domicile par Quevilly Rouen lors de l’avant-dernière journée (0-1), Laval a ensuite été dominé par le leader de la Ligue 2, Le Havre (2-1), le week-end dernier. Les Mayennais avaient ouvert le score par Adeoti, mais n’ont pas su conserver cette avance. À la suite de ce passage compliqué, le Stade lavallois est redescendu en 15e position avec seulement 5 points d’avance sur Dijon, premier relégable.

Barragiste à la montée lors des 2 dernières saisons, l’ambitieux Paris FC est en train de rater son exercice. Le club francilien est même en danger puisqu’il a dangereusement glissé vers la zone de relégation. À l’instar de Laval, le PFC compte 31 points ce qui lui offre seulement 5 points d’avance sur Dijon. Contrairement à des formations comme Saint-Étienne, Dijon, Rodez, Niort ou Nîmes qui luttent depuis plusieurs semaines pour s’en sortir, le club parisien (14e) ne semble pas se rendre compte de l’urgence de la situation. Thierry Laurey est également conscient que sa formation a un match en retard à disputer contre Amiens qui pourrait lui donner de l’air. Le week-end dernier, le PFC s’est de nouveau incliné lors de la réception de Guingamp. Dans cette affiche entre équipes qui n’arrivent plus à gagner, on pourrait voir les 2 formations se neutraliser et se quitter sur un match nul.

