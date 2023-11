Pronostic Slavia Prague AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Slavia attend la Roma au tournant

Avant sa défaite ce week-end contre Plzen en championnat, le Slavia restait invaincu depuis 13 mois dans son antre, où il est particulièrement difficile de venir gagner. Ce mauvais résultat lui a fait perdre la première place, récupérée par son rival de toujours, le Sparta Prague. En C3, les Tchèques ont été très convaincants en ouverture contre le Servette FC (0-2, avant de dérouler à la maison contre le Sheriff Tiraspol (6-0). Mais le match aller a ensuite tourné au Stadio Olimpico en faveur de la Roma (2-0), qui a récupéré la 1ère place du groupe. Pour prendre sa revanche, le secteur offensif du Slavia sera a priori composé de l’international tchèque Chytil (4 buts en championnat), arrivé cet été en provenance de Sigma Olomouc (12 buts l’an dernier), et du sérial buteur Jurecka (20 buts, 4 passes décisives la saison dernière), déjà auteur de 4 réalisations cette saison. La force de cette équipe reste sa défense (9 buts concédés en championnat), et les éléments majeurs Obgu et Vlcek ont de grandes chances d’être alignés.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

La Roma a retrouvé de l’éclat après un début de saison moyen en Serie A. En effet, les Italiens ont remporté 5 matchs de suite toutes compétitions confondues, mais 4 d’entre elles étaient contre des adversaires largement à leur portée. La 5e victoire a eu lieu lors du match aller contre le Slavia (2-0), mais cette série s’est terminée le week-end qui a suivi contre l’Inter Milan (0-1). Dans la douleur, les hommes de Mourinho ont retrouvé le chemin de la victoire contre Lecce, alors qu’ils étaient menés 1-0 à la 90e minute (2-1). Les nombreuses absences peuvent expliquer ces difficultés rencontrées, et ce sera à nouveau le cas jeudi à priori. Plusieurs joueurs cadres sont sur le carreau, à commencer par Abraham et Kumbulla, blessés de longue date, et les importants Pellegrini, Smalling et Spinazzola. Deux joueurs clé sont de retour depuis ce week-end, à savoir Renato Sanches (ex-PSG) et surtout Dybala. L’Argentin vient compléter l’attaque déjà performante du club romain, composée de l’ancien du Torino Belotti (3 buts, 2 passes décisives en SA cette saison) et de la recrue estivale Lukaku (14 buts sur ses 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sélection comprise), buteur face à Lecce. Vainqueurs à l’aller, ce ne sera sans doute pas la même histoire pour le club de la Louve, face à une redoutable équipe du Slavia qui n’a encaissé que 5 buts toutes compétitions confondues à la maison cette saison. Difficile ici de voir les Tchèques perdre de nouveau.

► Le pari « Slavia Prague ou nul » est coté à 1,50 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 150€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Slavia Prague ou nul & Moins de 3,5 buts » est coté à 1,86 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 255€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Slavia Prague – AS Roma :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Slavia Prague AS Rome détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !