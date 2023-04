Pronostic Rennes Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims solide face à Rennes

Que se passe-t-il à Rennes ? Impressionnant avant la coupure imposée par le Mondial, le Stade rennais est en grande difficulté depuis la reprise. En effet, lors des 5 dernières journées, le club breton n’a décroché qu’une seule victoire au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (0-2). Depuis son succès dans la capitale, la formation rennaise a perdu ses deux derniers matchs contre le Racing Club de Lens (0-1) et sur la pelouse de l’Olympique lyonnais (3-1). Lors de cette dernière rencontre, les Rouge et Noir avaient ouvert le score par Gouiri avant de craquer en seconde période face aux Rhodaniens. À la suite de ses revers, Rennes n’occupe plus une place européenne et accuse deux points de retard sur le LOSC, qui occupe le dernier strapontin pour une place européenne. La baisse de régime bretonne coïncide avec la grave blessure de Martin Terrier. L’attaquant rennais avait réalisé une superbe première partie de saison. En son absence, le duo Kalimuendo – Gouiri marque tout de même (l’ancien Lyonnais a marqué son 10e but face à son ancien club dimanche dernier), mais pas assez.

En face, le stade de Reims n’a pas dit son dernier mot dans la course aux places européennes. En effet, la formation champenoise accuse seulement 3 points de retard sur le Stade rennais et 5 sur Lille, qui occupe la dernière place qualificative. Impressionnant depuis l’arrivée de Will Still, Reims n’a perdu qu’une seule fois lors de la réception de Marseille (1-2). Depuis cette défaite, le club rémois a signé une très belle victoire face à Nantes (0-3) avant de partager les points contre Brest (1-1) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les partenaires de Foket ont largement dominé sans pouvoir être en mesure de s’imposer. Menés au score, les Rémois ont égalisé en toute fin de rencontre par l’inévitable Balogun, qui a inscrit à cette occasion son 18e but. Impressionnant de régularité, le Stade de Reims devrait accrocher au moins le point du nul sur la pelouse d’une équipe rennaise dans le dur.

