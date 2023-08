Pronostic Rennes Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes réussit ses débuts face au FC Metz

Impressionnant lors de la 1ère partie de saison, Rennes a vu sa saison changer de dynamique avec la grave blessure de Martin Terrier. En effet, d’une équipe qui luttait pour le podium, le Stade Rennais s’est retrouvé à une période hors des places européennes. Grâce à une excellente dernière ligne droite et des faux-pas de leurs adversaires, les Bretons ont finalement accroché une place en Europa League. Cet été, Rennes a perdu son capitaine Hamari Traoré et le jeune Lesley Ugochukwu. Au rayon des arrivées, les Bretons ont réalisé un recrutement judicieux avec deux valeurs sûres de la Ligue 1, Ludovic Blas et Enzo le Fée. Auteur d’une très bonne préparation, Rennes a signé de très belles victoires face à Brest, West Ham ou Nottingham. En revanche, les hommes de Bruno Genésio ont connu leur seul couac lors de la dernière rencontre amicale face à Wolverhampton (3-1). Ambitieux, le club breton vise de nouveau le podium de L1, pour cela, les Rennais doivent partir sur de bonnes bases et ne pas rééditer la contre-performance de la saison passée avec une défaite d’entrée face à Lorient.

En face, le FC Metz aura seulement mis 1 an pour retrouver la Ligue 1. Arrivé l’été de la descente, l’expérimenté Laszlo Bölöni a mis quelques semaines à imposer sa patte sur le jeu des Grenats avant d’emmener son équipe vers son objectif. Dans un scénario parfait, le club messin a doublé in-extremis les Girondins de Bordeaux pour retrouver l’élite. Elu meilleur joueur de Ligue 2, Georges Mikautadze est resté au club. Le Géorgien avait brillé en remportant le classement des meilleurs buteurs avec 23 réalisations et 8 passes décisives. Pour obtenir le maintien, le club lorrain a attiré Benjamin Tetteh, Simon Elisor ou l’arrière droit Maxime Colin. Arrivé de Birmingham, le défenseur devrait apporter toute son expérience à son équipe, à l’image d’un Barbet à Bordeaux. Le FC Metz se déplace avec confiance en Bretagne car il a réussi une très bonne campagne de matchs amicaux avec 4 victoires et 2 nuls. Devant son public et désormais installé dans le gratin du foot français, Rennes devrait débuter de bon pied face au promu messin. En l’absence de Blas (suspendu), de Terrier (blessé), ou encore de Toko-Ekambi (parti), Gouiri (15 buts la saison passée) est attendu.

