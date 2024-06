Pronostic Portugal Croatie : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Portugal marque les esprits face à la Croatie

Cette rencontre amicale entre le Portugal et la Croatie s’annonce très intéressante car ces deux sélections font partie des candidats au titre à l’Euro 2024. Champions d’Europe en 2016 en France, les Portugais sont parmi les favoris avec la France et l’Angleterre. Auteur d’une campagne de qualification parfaite avec 10 succès en autant de matchs, le Portugal avait impressionné en inscrivant 36 buts et en n’en concédant que 2. En mars dernier, les Lusitaniens ont parfaitement négocié leur premier match amical face à la Suède (5-2) mais se sont fait ensuite surprendre en Slovénie (2-0). Lors de ce rassemblement, Roberto Martinez n’avait pas hésité à faire tourner et à reposer certains éléments. Dans le cadre de la préparation à l’Euro, le Portugal a disputé son 1er match amical face à la Finlande (4-2). Bien rentrés dans leur match, les Portugais ont mené 3-0 avant de voir les Finlandais réagir. Finalement, Bruno Fernandes a aggravé la marque en fin de rencontre. Face à la Croatie, Martinez sera toujours privé de Cristiano Ronaldo, mais pourrait cette fois aligné d’entrée le Parisien G. Ramos.

Le Portugal déroule face à la Finlande