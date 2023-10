Pronostic Osasuna Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Osasuna s’éloigne de la zone rouge face à Grenade

Osasuna sort d’un exercice exceptionnel au cours duquel le club basque a atteint la finale de la Copa del Rey, où il s’est incliné contre le Real Madrid, et la 7e place du classement. Cette position lui a permis de disputer les barrages de la Conference League où la formation espagnole s’est inclinée contre le Club Bruges. A l’image de cette déception, le club basé à Pampelune n’est pas au mieux en Liga. Sur la scène nationale, Osasuna est seulement 12e mais a réussi à décrocher trois succès face au Celta Vigo, Valence et Alaves. Paradoxalement, la formation basque a remporté ces matchs en déplacement. A domicile, Osasuna a pour meilleur résultat a obtenu un nul contre le FC Séville (0-0). Lors de ses autres matchs à la maison, Osasuna s’est incliné mais a fait face à des formations de 1er plan avec l’Athletic Bilbao, le FC Barcelone, et l’Atlético Madrid.

Cet été, Grenade a retrouvé la Liga en remportant le championnat de 2e division espagnole. Pour son retour dans l’élite, le club andalou souffre logiquement avec une avant-dernière place au classement. Depuis, le début de saison, Grenade s’est seulement imposé une seule fois lors de la réception de Majorque (3-2), pour trois nuls consécutifs avant la trêve internationale face au Betis (1-1), Almeria (3-3) et surtout face au FC Barcelone (2-2). Contre les Blaugranas, le club andalou est passé proche d’une victoire de prestige puisqu’il a mené de 2 buts. Avec 5 buts en 9 journées, Bryan Zaragoza réalise une très bonne entame de championnat qui lui a même permis d’obtenir une sélection avec la Roja face à l’Ecosse. Mieux depuis quelques matchs, Osasuna devrait pouvoir prendre le meilleur sur Grenade qui n’a pris qu’1 point sur ses 4 premiers déplacements.

