Pronostic OM Lyon : Analyse, cotes et prono de l’Olympico

Nos pronostics OM – AEK Athènes

L’OM solide au Vélodrome

L’OM a connu une certaine crise à la suite d’une réunion avec des supporters qui a mal tourné et qui a conduit au départ de Marcelino. Depuis, Gattuso est arrivé et tente de redonner confiance à son groupe. L’Italien n’a pas été aidé par le calendrier puisqu’il a dû affronter en déplacement des écuries qui tournent bien comme Monaco ou Nice, contre qui les Marseillais se sont inclinés de peu. En revanche, l’OM a su gagner au Vélodrome face au Havre (3-0), et en milieu de semaine, Marseille a enchaîné en réalisant une prestation intéressante face à l’AEK Athènes (3-1), qui lui permet d’occuper la tête de son groupe.

Un Lyon à achever

En face, Lyon vit un calvaire dans cette entame de saison. Entre les querelles intestines entre dirigeants et des résultats sportifs catastrophiques, l’OL vit une crise sans précédent. Le week-end dernier, les Lyonnais avaient la possibilité de se reprendre lors de la réception d’un autre mal classé, Clermont. Finalement, le club olympien s’est de nouveau incliné (1-2) et se retrouve bon dernier du championnat avec 5 points de retard sur le 1er non-relégable. Dans cette situation tendue, la formation rhodanienne s’est rajoutée un nouveau fait divers avec des sorties des joueurs lyonnais dans la presse. Furieux de ces interventions, Grosso s’est mis à la recherche de la « taupe ». C’est donc dans un climat délétère que Lyon se prépare à ce déplacement à Marseille. Rayan Cherki cristallise de nombreuses attentions. Performant avec les Espoirs, le talentueux joueur lyonnais souffre avec son club. Depuis son arrivée, Grosso n’a pas été tendre avec son joueur dont il attend nettement plus.

Vitinha plutôt qu’Aubameyang ?

Toujours privé de Gueye et Pau Lopez, l’OM fera aussi sans Balerdi. Expulsé face aux Aiglons, l’Argentin sera donc absent pour la réception de Lyon et devrait être suppléé par Gigot, de retour de blessure. Très remuant jeudi et buteur comme Harit, Vitinha est en balance avec Aubameyang pour débuter. Avec a priori le retour de Tagliafico (écarté la semaine passée pour être allé voir Angleterre – Nouvelle-Zélande), Lyon pourrait être au complet.

Les compositions probables pour ce OM – Lyon :

OM : Blanco – Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi – Veretout, Kondogbia, Rongier – Harit, Vitinha (ou Aubameyang), Ndiaye.

Lyon : Lopes – Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico – Maitland-Niles, Tolisso, Caqueret – Cherki, Lacazette, Jeffinho.

Marseille enfonce Lyon

La 10e journée de Ligue 1 se conclut avec le traditionnel Olympico qui oppose les 2 Olympique, de Marseille et lyonnais. Ce duel, entre deux formations coachées par des champions du monde 2006, s’annonce passionnant au regard de la situation des 2 clubs. Un temps en crise, l’OM semble s’en sortir, comme en témoignent ses 2 dernières victoires au Vélodrome. À l’inverse, Lyon semble s’y enfoncer chaque jour un peu plus. En matière de jeu produit aussi, l’OM semble en avance sur Lyon, notamment grâce à des joueurs de côté intéressants comme Clauss, Ndiaye, Sarr et Harit. Le Marocain (1 but, 5 passes dé) est l’un des éléments les plus réguliers de la formation olympienne. Ce dimanche, Marseille qui dégage plus de certitudes devrait prendre le dessus sur l’OL et enfoncer encore plus le club lyonnais.

