Pronostic OM Brighton : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa

Marseille ne gagne plus

Troisième de la dernière Ligue 1, Marseille a raté la Ligue des Champions cette année. N’ayant pas réussi à passer l’obstacle grec du Panathinaikos en tours préliminaires, l’OM doit se contenter de l’Europa League. Cette contre-performance est certainement pour beaucoup dans les tensions qui ont animé le club marseillais ces dernières semaines et qui ont conduit à l’éviction de Marcelino. Finalement, tout s’est remis en place, avec la nomination de Gattuso à la tête du club. Le technicien italien a pris en main l’équipe juste après la déroute lors du classico face à Paris (4-0). Pour sa première sur le banc, l’OM a réalisé une prestation intéressante à Monaco (3-2) malgré la défaite et a ainsi aligné un 5e match sans victoire. Lors de cette rencontre, Ndiaye a réussi à ouvrir son compteur buts. Lors de la 1re journée de cette Ligue Europa, les Phocéens avaient réalisé une prestation intéressante en ramenant un point de l’Ajax d’Amsterdam (3-3) alors qu’ils avaient joué avec Pancho Abardonado comme coach intérimaire..

Brighton n’est plus irrésistible

En face, Brighton est l’une des équipes qui propose l’un des plus beaux jeux Outre-Manche. Grâce à ses excellentes performances, le club du Sud de l’Angleterre a décroché une place en Europa League. Pour leur première sur la scène européenne, les Seagulls sont passés à côté, à domicile face à l’AEK Athènes (2-3). En Premier League, Brighton avait très bien démarré avec 5 victoires pour un revers lors des 6 premières journées mais la machine s’est enrayée. La semaine passée, les hommes de De Zerbi se sont inclinés à Chelsea (1-0) en Carabao Cup mais ont aussi subi une grosse claque face à Aston Villa (6-1) en Premier League samedi. Lors de cette rencontre, les partenaires de Dunk ont montré des signes de fébrilité inquiétants. Avec 3 défaites lors de ses 4 derniers matchs, Brighton arrive en manque de confiance dans les Bouches-du-Rhône.

L’OM quasiment au complet

Comme face à Monaco, l’OM ne sera amputé que de Kondogbia (blessé) et Gueye (suspension Fifa). Auteur de son 1er but sous le maillot de son cœur, Ndiaye est sorti touché samedi mais devrait bien être là. Brighton reste privé du titulaire Gross, des ex-Liverpuldiens Milner et Lallana, et du meneur de jeu Enciso. Dans cette équipe, on retrouve d’excellents éléments comme les Mitoma, Ferguson, Fati, Joao Pedro ou Welbeck, mais coach De Zerbi avait fait beaucoup tourner lors du 1er match.

Les compositions probables pour ce OM – Brighton :

OM : Pau Lopez – Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi – Veretout, Rongier, Ounahi – Ndiaye, Aubameyang, Sarr.

Brighton : Steele – Veltman, van Hecke, Dunk, Estupinan – Baleba, Gilmour, Mitoma – Adingra, Welbeck, Fati.

Marseille rebondit contre Brighton

Ce jeudi, Marseille compte sur la Coupe d’Europe pour se relancer mais fait face à une très belle équipe, Brighton. Les Anglais jouent bien mais sont clairement en difficultés en ce moment. Défaits lors de leurs 2 derniers matchs (2 déplacements), les Seagulls ont également été battus d’entrée dans cette C3 (2-3 par l’AEK à domicile). Au vu de sa compo alignée face aux Grecs, l’entraîneur de Brighton ne semble pas faire de cette Ligue Europa la priorité de la saison. Alors qu’en face, Gattuso voudra plus que tout obtenir une 1re victoire, devant plus de 60.000 supporters attendus. Dans un Vélodrome bouillant, Marseille pourrait montrer une réaction d’orgueil face à des Seagulls pas au mieux. Toujours à la recherche de son 1er but en L1, Aubameyang est en revanche un Européen convaincu (4 buts depuis le début de saison dont un doublé à Amsterdam).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

