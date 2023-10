Pronostic OM AEK Athènes : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa

Après le quasi perfect sur Lens – PSV et PSV – Milan cette semaine, on vous donne nos pronostics OM – AEK Athènes. Pour les miser, ZEbet vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT.

Un OM mal payé

Troisième de la dernière Ligue 1, l’Olympique de Marseille se retrouve en Ligue Europa puisqu’il a été sorti en tour préliminaire de C1. Depuis le début de cette C3, la formation phocéenne nous a livré deux superbes rencontres, pleines de spectacle. En effet, les Marseillais ont arraché un nul contre l’Ajax d’Amsterdam (3-3), avant de partager les points à domicile avec Brighton malgré un avantage de 2 buts pris rapidement (2-2). Sur la scène nationale, l’OM avait débuté par 5 journées sans la moindre défaite. Depuis la claque reçue au Parc face au PSG (4-0), l’OM connaît un passage compliqué puisqu’il n’a remporté qu’un seul match, lors de la réception du Havre (3-0). Pas aidés par un calendrier difficile, les partenaires de Jonathan Clauss ont notamment subi des revers face à deux équipes en pleine forme, Monaco (3-2) et Nice (1-0) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, l’expulsion de Balerdi pour 2 cartons jaunes a certainement causé la défaite des Olympiens qui avaient eu peu avant l’ouverture du score au bout du pied d’Aubameyang.

L’AEK bien engagé

En face, l’AEK Athènes a remporté le championnat grec l’an passé devant le Panathinaïkos, bourreau de l’OM en tour préliminaire de la Ligue des Champions. De plus, la formation grecque a signé le doublé en s’adjugeant la Coupe face au PAOK. Engagé comme Marseille dans les tours qualificatifs de C1, l’AEK a tout d’abord dominé le Dynamo Zagreb avant de s’incliner contre le Royal d’Anvers, et se retrouve basculé en C3. Dans cette poule, il a réalisé une sensation en s’imposant à Brighton (2-3), avant de seulement partager les points à domicile avec l’Ajax (1-1). Dans son championnat, la formation dirigée par Matias Almeyda doit se contenter actuellement de la 3e place à 2 unités de l’Olympiakos qui compte un match en moins.

L’OM avec un joli 11

Toujours privé de Gueye (suspension FIFA), l’OM a vu son gardien Pau Lopez et son latéral international Clauss se blesser face à Nice. Cependant, le 2e cité devrait être bien là. Correa, Mughe et Gigot sont à l’infirmerie ou en phase de reprise. Dans cette équipe de l’AEK, on retrouve notamment le champion du monde français Sidibé, ou le vice-champion croate Vida, mais aussi l’ancien Stéphanois Moukoudi. Gracinovic (2 buts en 5 matchs de championnat, 1 but en C3) est forfait, tout comme Levi Garcia (14 buts en 31 matchs la saison dernière).

Les compositions probables pour ce OM – AEK :

OM : Blanco – Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi – Veretout, Kondogbia, Rongier – Sarr, Aubameyang, Ndiaye.

AEK : Stankovic – Sidibe, Vida, Moukoudi, Hajsafi – Szymanski, Amrabat – Eliasson, Mantalos, Zuber – Ponce.

Marseille regagne au Vélodrome ?

Arrivé dans un contexte de crise, Gattuso tente de redonner de la confiance à ses hommes et pourrait profiter de cette joute européenne pour créer une dynamique. Vainqueur de son dernier match en date au Vélodrome, 3-0 face au Havre, l’OM compte sur le soutien de ses supporters pour s’imposer face à une équipe de l’AEK qui sait s’incliner en déplacement (2-0 sur la pelouse de l’OFI Crète lors de son avant-dernier match à l’extérieur). Mal payé face à Nice samedi, l’OM manque juste de réalisme. Auteur de 4 buts depuis le début de saison en Coupe d’Europe dont un doublé à Amsterdam dans cette C3, Aubameyang sera chargé de retrouver son efficacité qui lui a fait défaut face au Gym. Idem pour Ismaïla Sarr (3 buts en L1) qui s’est vu refuser un but samedi pour un hors-jeu.

