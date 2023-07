Pronostic Nigéria Canada : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

Le Canada logiquement face au Nigéria

Vainqueur de 11 des 14 CAN disputées dans l’histoire, le Nigéria n’a en revanche pas pu faire mieux qu’une 4e place lors de la dernière édition disputée en 2022. En comptant leurs matchs amicaux disputés derrière, les Super Falcons avaient été battus 7 fois consécutivement, avant de se reprendre en remportant leurs 3 dernières rencontres de préparation face au Costa Rica (1-0), Haïti (2-1) et la Nouvelle-Zélande (3-0). Sur ce Mondial, le Nigéria espère des buts de la part de son attaquante championne d’Europe avec le Barça, la redoutable Asisat Oshoala.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Canada est tout simplement le champion olympique en titre et donc le grand favori de cette poule qui inclut également l’Australie et l’Irlande. Seulement 8e de finaliste du dernier Mondial disputé en France il y a quatre ans, la sélection nord-américaine reste sur une finale du championnat de l’Amérique du Nord (CONCACAF) perdue face aux championnes du monde américaines. Traditionnellement très solide derrière, le Canada peut compter également sur un beau trio offensif composé de la capitaine Christine Sinclair (190 buts en 132 sélections), de Jordyn Huitema (OL Reign, 16 buts en 64 sél) et Adriana Leon (Manchester United, 28 buts en 96 sél). Logiquement, les championnes olympiques devraient l’emporter.

► Le pari « Victoire Canada et Moins de 4,5 buts » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Huitema ou Sinclair buteur » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Nigéria – Canada :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nigéria Canada détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Comment gérer son sommeil avec les matchs nocturnes de la Coupe du monde féminine