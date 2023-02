Pronostic Nice Reims : Analyse, cotes et prono sur le match de Ligue 1

Nice enchaîne face à Reims

Dans le cadre de l’affiche du samedi après-midi en Ligue 1, l’OGC Nice reçoit le stade de Reims. Cette opposition s’annonce très intéressante, car ces équipes sont sur une bonne dynamique. En effet, le club azuréen vient de remporter ses 4 derniers matchs. Cette bonne série a permis au Gym de remonter à la 7e place du classement et de combler une partie de son retard sur les places européennes. Actuellement, les Niçois accusent 4 points de retard sur Lille (5e). La prise en main de l’équipe par Didier Digard a redonné énormément de confiance au club azuréen qui affiche un bilan de 5 victoires et 1 nul lors des 6 journées disputées sous l’ancien joueur. Les seuls points laissés en route l’avaient été lors du match aller à Reims (0-0). Pressenti comme un intérimaire, Digard est en train de voir sa cote grimper dans le Sud de la France, et d’autant plus que son équipe a battu plusieurs adversaires directs. Effectivement, l’OGCN s’est défait consécutivement de Lille, Lens et de Marseille. Le week-end dernier, les Niçois ont fait le job face à Ajaccio (3-0) avec un doublé de Brahimi, déjà buteur au Vélodrome. L’international algérien se mue en supersub pendant que Laborde enchaîne les titularisations et les buts (3 sur les 4 derniers matchs). Arrivé cet hiver, Terem Moffi n’a pas marqué avec son équipe (en 2 matchs), mais prend ses marques au sein de son nouveau club.

À l’instar de Nice, Reims a connu un changement d’entraîneur salvateur. Depuis l’arrivée de Will Still, le club champenois est invaincu en championnat. Cette excellente série de résultats a permis à Reims de prendre ses distances avec la zone de relégation pour se retrouver en 10e position avec 15 points de plus que Strasbourg, 1er relégable. Battu en Coupe de France à Toulouse (3-1), Reims s’est repris le week-end dernier en surclassant Troyes (4-0). Comme souvent depuis le début de saison, Folarin Balogun s’est mis en évidence en inscrivant son 15e but, ce qui en fait le meilleur buteur du championnat devant Mbappé, David ou Neymar. Dans cette affiche entre deux équipes en forme, Nice part légèrement favori, car il évolue devant son public et que Reims a perdu son dernier match à l’extérieur (défaite en coupe à Toulouse). En pleine confiance, la formation azuréenne devrait au moins accrocher le point du nul face à Reims.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

