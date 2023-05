Pronostic Newcastle Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle assomme Arsenal

L’affiche de la 35e journée de Premier League nous amène ce dimanche à St James Park où Newcastle reçoit Arsenal. Revigorés depuis l’arrivée d’un fond saoudien l’an dernier, les Magpies réalisent un superbe exercice avec la 3e place du classement, avec 6 points de plus que le 5e Liverpool qui a disputé un match supplémentaire. En s’imposant ce dimanche, les hommes d’Eddie Howe assureraient certainement leur place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Depuis son revers à l’Etihad face à City (2-0) début mars, Newcastle est brillant en Premier League puisqu’il ne s’est incliné qu’une seule fois en déplacement à Aston Villa (3-0). Lors de ce passage, les partenaires de Pope ont signé 8 victoires pour 1 revers. Solide formation de PL, Newcastle ne s’est incliné qu’à 4 reprises, soit aussi peu que Man City et Arsenal. Suite à sa défaite à Aston Villa, Newcastle a parfaitement réagi en explosant Tottenham (6-1) et Everton (1-4). Le week-end dernier, l’entrée décisive de Callum Wilson à la pause a permis à son équipe de prendre le meilleur sur la lanterne rouge Southampton (3-1). Dans une période où tout lui sourit, Newcastle peut compter sur la réussite des Isak (10 buts), Wilson (15) ou Almiron (11).

En face, Arsenal a dominé la Premier League depuis le début de saison au point de voir les supporters des Gunners rêver au titre. Auteur d’une superbe première partie de saison, les Londoniens ont rencontré plus de difficultés dans cette dernière ligne droite. En effet, les hommes d’Arteta ont d’abord enregistré 3 nuls de rang face à Liverpool (2-2), West Ham (2-2) et Southampton (3-3), avant de ne rien pouvoir faire lors du choc face à Manchester City (4-1) à l’Etihad, qui a certainement fait basculer la balance pour le titre du côté des Citizens. En milieu de semaine, Arsenal a profité de la réception d’une équipe de Chelsea en pleine tourmente pour renouer avec la victoire (3-1). Dans ce sprint final, Arteta ne peut pas compter sur William Saliba, qui avait été monstrueux jusque-là et dont l’absence se fait ressentir. Poussé par son bouillant public de St James Park, Newcastle devrait au moins accrocher le nul face à Arsenal qui n’a gagné qu’1 seul de ses 5 derniers matchs.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

