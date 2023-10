Pronostic Napoli Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Real Madrid en patron face au Napoli

L’affiche de cette 2e journée de Ligue des Champions met aux prises le Napoli au Real Madrid. La formation napolitaine sort d’un exercice complétement fou où elle a décroché le Scudetto en pratiquant l’un des jeux les plus attractifs d’Europe. Malgré ce triomphe, Spalletti a préféré prendre du recul et a été remplacé par Rudi Garcia. Le Français ne connait pas la même réussite que son prédécesseur et fait face à quelques problèmes extra-sportifs, notamment avec sa star Osimhen. Sur les terrains, les Napolitains ont déjà perdu des points à 3 reprises en Serie A, lors de sa défaite à domicile face à la Lazio et lors de 2 nuls contre Bologne et le Genoa. Suite à un penalty manqué, Osimhen a marqué son mécontentement lors de son remplacement par Garcia et a été critiqué sur les réseaux sociaux du club. Finalement, le sportif a repris le dessus grâce à deux belles victoires face à l’Udinese et Lecce, qui permettent aux Partenopei d’occuper la 3e place du classement en championnat. A chaque fois avec des buts d’Osimhen. Pour son entrée en lice en C1, le Napoli a réussi un excellent résultat en s’imposant à Braga (1-2) mais a également souffert lors de cette rencontre. Ce mardi, le club italien affronte l’une des institutions européennes, le Real Madrid. Cette opposition aura valeur de test pour le Napoli de Garcia.

En face, le Real Madrid repart à la chasse après une saison conclue avec une maigre Coupe du Roi et une SuperCoupe d’Europe en tout début d’exercice. Cet été, la Maison Blanche a perdu Karim Benzema mais a investi lourdement sur Jude Bellingham. L’international anglais a réussi des débuts express comme le démontrent ses 6 buts inscrits et ses 2 passes offertes en Liga. De plus, l’ancien du Borussia Dortmund a été décisif lors de la 1re journée de C1 en inscrivant une réalisation décisive au bout du temps additionnel face à l’Union Berlin (0-1). Récemment, les Merengue ont connu leur premier couac de la saison en s’inclinant dans le derby face à l’Atletico disputé en déplacement au Wanda (3-1), mais ils se sont remis la tête à l’endroit la semaine passée. D’abord face à Las Palmas (2-0) à domicile, puis le week-end dernier, les partenaires de Toni Kroos ont frappé fort en surclassant en déplacement le leader d’alors de Liga, Gérone (0-3) avec des buts de Joselu, Tchouaméni et bien évidemment de Bellingham. Absent lors de la 1re journée de LDC, Vinicius Jr a effectué son retour de blessure et devrait être aligné face au Napoli. Dans une compétition qu’il adore (14 titres en C1), le Real Madrid devrait surfer sur son expérience européenne pour prendre le meilleur sur le Napoli.

