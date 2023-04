Pronostic Naples Milan : Analyse, cotes et prono du 1/4 de Ligue des champions

Après le quasi perfect sur le Bâle – Nice de jeudi et le PSG – Lens de samedi, retrouvez nos pronostics sur Naples – Milan AC à jouer avec un bonus EXCLU ! En effet, ZEbet permet de récupérer 110€ avec le code SOFOOT110

Naples n’a plus d’yeux que pour cette C1

Impressionnant cette saison, le Napoli semble bien parti pour remporter le Scudetto au plus grand bonheur de ses tifosi. En effet, la formation du président de Laurentis possède actuellement 14 points d’avance sur son premier poursuivant, la Lazio, avec 8 journées à disputer. Tranquille sur la scène nationale, le club napolitain lâche du les en Serie A et peut totalement se focaliser sur son 2e objectif, la Ligue des Champions. Brillants en poule, les Partenopei avaient dominé un groupe relevé dans lequel on retrouvait Liverpool, l’Ajax et les Glasgow Rangers. Ensuite, les Italiens n’ont fait qu’une bouchée de l’Eintracht Francfort en quart de finale (5-0 en cumulé). Dans cette saison quasiment parfaite, Naples s’est heurté deux fois à un os, le Milan AC. En effet, les protégés de Spalletti avaient été humiliés à domicile par les Rossoneri il y a quelques semaines au stade Diego Maradona (0-4) en Serie A et se sont de nouveau inclinés lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions face aux Lombards (1-0). Lors de cette rencontre disputée mercredi, le Napoli n’a pas été en verve face à un Mike Maignan des grands soirs.

Milan ne sait toujours pas enchaîner

Dans ce quart de finale de la Ligue des Champions 100% italien, le Milan AC apparaissait comme une proie idéale pour un Napoli éblouissant. En effet, vainqueur de la Serie A l’an passé, le club lombard n’a pas retrouvé son incroyable rythme et souffre même lors des dernières semaines en championnat. Ce fut d’ailleurs une nouvelle fois le cas ce week-end avec un nul à Bologne (1-1). Malgré ce score de parité, la formation milanaise conserve sa 4e place car dans le même temps, l’Inter ne fait pas mieux avec plusieurs résultats décevants. Lors des 8 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues, les hommes de Stefano Pioli se sont seulement imposés à deux reprises, à chaque fois face à leur adversaire du soir, le Napoli. Ces résultats dans des confrontations directes ont dû donner confiance aux coéquipiers de Giroud à l’heure de se déplacer dans une enceinte napolitaine bouillante, mais le manque de régularité des Milanais reste criant.

Le Napoli retrouve Osimhen

Naples va devoir faire sans deux cadres puisque Zambo Anguissa et Kim sont suspendus pour cette rencontre. Le milieu de terrain et le défenseur sont deux des grands artisans du bon parcours en Serie A et en Ligue des Champions. Néanmoins, Spalletti dispose de solutions sur le banc pour compenser ces absences, et va surtout récupérer son meilleur buteur Osimhen. Absent lors des dernières journées, le buteur Nigérian a pu entrer en jeu samedi face à l’Hellas et devrait débuter. En face, le Milan AC se présente avec un effectif privé des seuls joueurs non qualifiés comme Ibrahimovic et Dest. Pioli devrait aligner le même XI que lors des deux derniers succès face aux napolitains, avec un Maignan primordial dans les buts.

Les compo probables : Naples : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui – Elmas (ou Ndombélé), Lobotka, Zielinski – Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Milan AC: Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez – Krunic, Tonali – Brahim Diaz, Bennacer, Leão – Giroud.

Naples dompte sa bête noire

Malgré son retard d’un but et de ses deux derniers revers face au Milan, le Napoli part favori de cette rencontre. En effet, les Napolitains devraient évoluer dans une ambiance incroyable. Ce mardi soir, les supporters napolitains fâchés avec la direction, devraient mettre le conflit de côté et rendre incandescent le stade Diego Armando Maradona. De plus, il ne faut pas oublier que Naples s’était imposé à Milan en début de saison (1-2) en championnat, et que le retour d’Osimhen devrait redonner confiance à une équipe qui a manqué d’efficacité dans le dernier geste lors de l’aller. Avec lui, Naples pourrait retrouver ce grain de folie lui permettant de perturber la tactique mise en place par Pioli.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

