Pronostic Naples Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pronostic Naples Lazio : Le Napoli ne s’arrête pas

En match avancé de la 25e journée de Serie A, le Napoli accueille la Lazio pour un peu plus asseoir sa domination dans le championnat italien. Avec la défaite de l’Inter le week-end dernier, Naples a pris 18 points d’avance sur son dauphin ! Aucun leader ne dispose d’un tel écart dans les gros championnats européens. De son côté, lors de la dernière journée, le Napoli avait su l’emporter chez une équipe d’Empoli souvent compliquée à battre (0-2) avec un nouveau but de Victor Osimhen. L’ancien Lillois a déjà marqué 19 buts en Serie A et devance au classement des buteurs de son équipe la sensation géorgienne Kvaratskhelia (10 buts). Si l’on excepte sa sortie de route en coupe face à la Cremonese, Naples a remporté les 9 autres de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues.

De son côté, la Lazio lutte pour retrouver la Ligue des champions. Les Romains sont 4es, à 2 points de l’Inter et avec une unité d’avance sur le leader entraîné par Mourinho. Difficilement vainqueur de son barrage de Ligue Europa Conférence après avoir été reversée de C3 (1-0 et 0-0 face à Cluj), la Lazio a aussi remporté ses deux derniers matchs de championnat : 1-0 face à la Sampdoria et 0-2 face à la Salernitana. En revanche sur ses deux gros derniers matchs, la Lazio a perdu face à l’Atalanta (en Serie A) et face à la Juve (en coupe). Comme à l’aller (victoire 2-1 à Rome), Naples pourrait s’imposer face à la Lazio.

