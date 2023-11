Pronostic Manchester City Young Boys Berne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester City tranquille face aux Young Boys

Champion en titre de la Ligue des Champions, Manchester City est le grand favori pour remporter cette nouvelle édition. Pour le moment, le club anglais a réalisé un parcours parfait puisqu’il s’est imposé à domicile contre l’Etoile Rouge Belgrade (3-1) avant de dominer son plus sérieux rival Leipzig (1-3). A l’instar des 2 premiers matchs, City s’est de nouveau imposé, il y a 15 jours en Suisse, contre les Young Boys de Berne sur le même score de 3-1. Eliminé de la Carabao Cup, Manchester City tourne à plein régime en championnat avec une première place au classement (avant le match de Tottenham lundi). Le week-end dernier, les Skyblues se sont baladés contre Bournemouth (6-1) avec un Doku des grands soirs. En effet, l’international belge a inscrit un but et délivré 4 passes décisives en championnat (1 but et 1 passe dans cette C1). Déterminé à décrocher sa place en 8e de finale de la Ligue des Champions le plus rapidement possible, City ne devrait pas galvauder ce rendez-vous et faire le nécessaire pour s’imposer.

En face, les Young Boys de Berne ont dominé leur championnat l’an passé mais ont également remporté la coupe de Suisse. Contrainte de passer par les barrages de cette C1, l’équipe suisse s’est défaite du Maccabi Haifa (3-0 en cumulé). Ensuite, lors de la 1ère journée, la formation helvète s’est inclinée contre Leipzig (1-3). Proche de s’imposer en Serbie face à l’Etoile Rouge de Belgrade (2-2), les Young Boys se sont fait rejoindre en toute fin de rencontre. Lors du match aller contre City, les Suisses avaient réussi à égaliser avant qu’Haaland ne frappe à deux reprises. Sur le plan national, l’équipe entrainée par Wicky vient de prendre la tête du classement avec un point d’avance sur le FC Zurich à la faveur d’une victoire obtenue ce week-end à Winterhur (1-4) avec des buts de Monteiro, du meneur de jeu Ugrinic, de l’ancien Bordelais Benito et du buteur maison Elia. Impérial à l’Etihad Stadium, Man City devrait s’imposer tranquillement face aux Young Boys de Berne, dans un nouveau match à buts.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

