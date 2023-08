Pronostic Manchester City Séville : Analyse, cotes et prono de la SuperCoupe d’Europe

Manchester City remporte la SuperCoupe d’Europe face à Séville

Dominateur sur le plan national, Manchester City vient pour la 1re fois de son histoire de remporter la Ligue des Champions. Le grand architecte de ce succès n’est autre que Pep Guardiola. Le Catalan a permis aux Skyblues de passer un cap pour devenir l’une des plus redoutables équipes européennes. Lors de l’intersaison, les Citizens ont perdu Gündogan mais ont su conserver Bernardo Silva et Kyle Walker, très convoités. De plus, dans le sens des arrivées, City a attiré l’excellent défenseur croate Gvardiol et son compatriote au milieu de terrain Kovacic. Pour son 1er match de la saison, le club citizen s’est incliné lors des tirs aux buts face à Arsenal (1-1) dans le Community Shield. En revanche, la bande à Guardiola n’a pas manqué son entrée en lice en Premier League en s’imposant sur la pelouse du promu, Burnley (0-3). Lors de cette rencontre, Haaland s’est mis en évidence en inscrivant un doublé, alors que Rodri a aggravé la marque. La mauvaise nouvelle du jour est venue de Kevin de Bruyne, qui s’est blessé. Déterminé à rajouter une nouvelle ligne à leur palmarès, les Skyblues ne vont pas galvauder cette Super Coupe d’Europe.

En face, le FC Séville s’avance en tant que grand spécialiste de l’Europa League. L’an passé, le club andalou s’est de nouveau imposé face à l’AS Roma. Séville a remporté 7 Ligue Europa mais seulement 1 Supercoupe de l’UEFA (5 finales perdues). Le trophée remporté la saison passée est venue récompenser l’excellent travail de Mendilibar arrivé au printemps et qui a permis au club de redresser la barre après un début d’exercice particulièrement compliqué. Mal engagé, le club andalou a finalement assuré son maintien pour briller sur la scène européenne. Cet été, le FC Séville n’a pas connu de changements majeurs puisqu’il a conservé les Badé, Navas, Fernando, Lamela, En-Nesyri, ou Ocampos. L’une des nouvelles têtes du club est le suisse Sow, arrivé de l’Eintracht Francfort. Le week-end dernier, le FC Séville a connu une première délicate en Liga avec un revers à domicile face au FC Valence (1-2). L’expulsion du français Badé a été prépondérante dans le résultat final. Impressionnant l’an passé et semblant bien au-dessus sur le papier, Manchester City devrait prendre le meilleur sur le FC Séville et remporter la 1re Super Coupe d’Europe de son histoire.

Pep Guardiola : « De Bruyne sera absent un certain temps »