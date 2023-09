Pronostic Lecce Genoa : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Lecce confirme face au Genoa

Pour son retour en Serie A la saison passée, Lecce est parvenu à se maintenir en finissant avec 5 points d’avance sur le 1er relégué. Sur la lancée de cet exercice réussi, les Lupi ont parfaitement entamé ce nouvel exercice de Serie A. En effet, après 4 journées, la formation entrainée par Roberto D’Aversa est toujours invaincue avec un bilan assez simple de deux victoires à domicile face à la Lazio (2-1) et contre la Salernitana (2-0), pour deux nuls en déplacement contre la Fiorentina (2-2) et Monza (1-1). Grâce à ces bonnes prestations, Lecce occupe la 4e place de Serie A devant des formations comme le Napoli, la Roma ou l’Atalanta. Arrivé cet été, l’international monténégrin Nikola Krstovic est l’homme en forme de ce début de saison avec ses 3 réalisations.

En face, le Genoa n’aura pas mis longtemps pour retrouver l’élite italienne. En effet, il aura seulement fallu une seule saison aux Rossoblu pour retrouver la Serie A. Logiquement, le club entraîné par Alberto Gilardino connaît une entame laborieuse puisqu’il ne s’est imposé qu’une seule fois, au stade Olympique face à la Lazio Rome (0-1). Avant cela, les Génois avaient perdu à domicile face à la Fiorentina (1-4) puis par la suite contre le Torino (1-0). Le week-end dernier, les partenaires de Milan Badelj ont pris un point à domicile face au Napoli (2-2). Cependant, les Genoani peuvent s’en vouloir car ils ont mené de 2 buts avant d’être repris dans le dernier quart d’heure. Cet été, le Genoa a misé sur le néo-international italien Retegui, né en Argentine et qui jouait jusque-là au Tigre. A ses côtés, on retrouvera deux anciens Marseillais, le Batave Strootman et l’Ukrainien Malinovsky. Victorieux de ses 2 premiers matchs à domicile, Lecce devrait poursuivre sur son excellente dynamique face à un Genoa irrégulier.

