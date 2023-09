Pronostic Le Havre Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Havre confirme son bon début de saison face à Lille

Promu cet été, le Havre réalise pour le moment une très bonne entame de championnat. En effet, les Havrais se retrouvent en 7e position avec 9 points pris, ce qui leur permet de posséder 5 points d’avance sur le premier relégable. Sans victoire lors des 3 premières journées, le club normand est désormais sur une bonne dynamique avec deux victoires à domicile face à Lorient (3-0) et Clermont (2-1), pour un nul à Lyon (0-0). Face aux Clermontois, le club doyen est rapidement rentré dans son match en marquant deux buts en 7 minutes par Alioui et Bayo. Le premier nommé est l’homme fort de ce début de saison avec 4 buts inscrits, tandis que l’ancien Clermontois est arrivé pour se relancer en Normandie. Ce but devrait faire du bien au joueur prêté par le LOSC. Sur sa lancée, le HAC veut prendre des points lors de la réception d’une équipe lilloise qui alterne le chaud et le froid.

5e la saison passée et vainqueur de son barrage de la Conference League, Lille a fait le job contre Ljubljana (2-0) pour son entrée en lice dans la vraie C4. En Ligue 1, les hommes de Fonseca manquent de régularité avec seulement 2 victoires obtenues face à Nantes (2-0), et Montpellier (1-0). Ces deux succès ont été obtenus à domicile. En revanche, la situation en déplacement est nettement moins réjouissante avec deux nuls et une défaite. En milieu de semaine, le LOSC a cette fois perdu des points dans son antre face à Reims (1-2). Mal rentrés dans cette rencontre, les Rémois ont concédé deux buts dans le 1er quart d’heure qui ont compromis le résultat de ce match. En forme dans ce début de saison, le collectif havrais semble en mesure de prendre au moins un point du nul face à Lille.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

