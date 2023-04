Pronostic Laval Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux se rattrape à Laval

Cette affiche entre Laval et Sochaux met aux prises deux équipes qui jouent gros. En effet, la formation mayennaise lutte pour ne pas descendre tandis que le club doubiste joue quant à lui la montée. Promu l’été dernier, le club lavallois avait bien démarré la saison. En revanche, les Mayennais se sont écroulés depuis la fin du Mondial et la blessure de l’indispensable Maggiotti. Cette baisse de régime a fait dégringoler les Tangos dans la zone de relégation. 17e, Laval accuse 3 points de retard sur Valenciennes. Sur une série catastrophique de 7 défaites de rang, Laval semble mal parti pour se sauver. Lors des 3 dernières journées, les Lavallois se sont inclinés sur le même score de 1-0 face à Metz, Grenoble et Rodez.

De son côté, le FC Sochaux est en train de craquer au pire moment. A la lutte avec Bordeaux et Metz pour décrocher la 2e place du classement, le club doubiste vient de perdre 2 rencontres lors des 3 dernières journées. Battu à Bastia (3-2) après avoir mené au score, les Sochaliens s’étaient repris chez la lanterne rouge en surclassant Niort (0-3). En revanche, les hommes d’Olivier Guéguan ont subi une énorme désillusion le week-end dernier en étant dominé à domicile par Pau (2-3) qui lutte pour le maintien. Lors de cette rencontre, Sochaux pensait avoir limité la casse en égalisant à la 93e minute, mais s’est fait surprendre quelques secondes plus tard par les Béarnais. Suite à cette défaite, Sochaux se trouve 4e, à 4 unités de Bordeaux et à 3 points de Metz. Déterminé à ne pas se laisser distancé par les Girondins et Messins, le club sochalien devrait prendre le dessus sur une formation lavalloise qui n’en finit pas de perdre. Ce match ressemble sur le papier au dernier déplacement en date de Sochaux, vainqueur à Niort (0-3).

