Pronostic Laval Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval s’offre Saint-Etienne

La 11e journée de Ligue 2 se termine avec une très belle affiche entre Laval et l’AS Saint-Etienne. La formation mayennaise de retour en L2 l’an passé est la sensation de ce début de saison. En effet, les hommes de Frapoli avaient dû lutter pour leur maintien l’an passé et ont surfé sur l’excellente dernière ligne droite pour prendre les commandes de la L2. A l’orée de cette journée, Laval comptait 4 points d’avance sur Auxerre son premier poursuivant, et 7 sur l’ASSE, 5e. Depuis le début de saison, les Lavallois n’ont perdu qu’une seule fois face à Troyes. Les Mayennais sont en pleine réussite et viennent de remporter leurs 6 derniers matchs en ne concédant que 2 buts. Lors de la dernière journée, les Tangos ont marqué les esprits en s’imposant à Bordeaux (0-1). Arrivé de Nîmes, l’expérimenté Tchokounté est en forme puisqu’il a signé sa 5e réalisation.

En face, Saint-Etienne fait partie des candidats déclarés à la montée en Ligue 1. Le club du Forez a connu une entame poussive avec deux revers d’entrée face à Grenoble et Rodez mais a bien relevé la tête puisqu’il est invaincu depuis sa défaite en Aveyron. Remontés à la 5e place, les Verts ont signé 5 clean sheets lors des 6 dernières journées. Si ces résultats paraissent positifs, les prestations des protégés de Lolo Battles sont loin de satisfaire les supporters du club du Forez. Pour ce déplacement à Laval, Sainté sera privé de son meilleur élément Benjamin Bouchouari, suspendu pour accumulation de cartons, tandis que le virevoltant Diarra est blessé. Revenu cette semaine dans le groupe, Wadji devrait être trop juste pour postuler. Lors de la dernière journée, les Stéphanois ont de nouveau été décevants face à Ajaccio (0-0) mais ont limité la casse en prenant un point. En pleine réussite et très fort défensivement (5 buts encaissés seulement), Laval devrait accrocher Saint-Etienne à son tableau de chasse.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

