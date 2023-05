Pronostic Juventus FC Séville : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue Europa

La Juventus prend une option face au FC Séville

Dans cette dernière ligne droite de la saison, la Juventus mise de nombreux espoirs sur la Ligue Europa. En effet, la Vieille Dame a récemment vu sa sanction de 15 points de pénalité être suspendue, mais n’est pas assurée qu’elle ne sera finalement pas appliquée. Pour parvenir à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, la Juve a une autre option que le championnat, remporter la Ligue Europa. Pour cela, la bande d’Allegri doit passer l’obstacle du FC Séville. Rebasculés d’une phase de poules de C1 décevante, les Bianconeri se sont montrés convaincants tout au long de leur parcours en dominant successivement notamment le FC Nantes, Fribourg et le Sporting. En Serie A, les partenaires de Paul Pogba viennent de s’imposer lors de leurs deux derniers matchs face à Lecce (2-1) et surtout sur la pelouse de l’Atalanta dimanche (0-2) avec à chaque fois des buts de Vlahovic revenu en grâce. Ces points pris ont permis aux Turinois de reprendre la 2e place du classement derrière le Napoli. Dans ce sprint final, Allegri dispose d’un effectif quasiment au complet. Revenu il y a quelques semaines, Pogba retrouve progressivement ses sensations et pourrait être important lors de ces dernières rencontres.

De son côté, l’arrivée de Mendilibar a relancé le FC Séville. En effet, en grande difficulté en début de saison, le club andalou luttait pour ne pas descendre et se retrouve désormais en 11e position de Liga avec plus de 10 points d’avance sur le 1er relégable. Quasiment assuré de rester dans l’élite du foot espagnol, le club sévillan peut se tourner vers la quête d’une nouvelle Ligue Europa, compétition dont la formation espagnole est le club le plus titré. Cette saison, les Andalous ont débuté en Ligue des champions avant d’être rebasculés en C3 où ils ont successivement dominé le PSV Eindhoven, Fenerbahçe et surtout Manchester United. Le FC Séville s’est montré impressionnant à domicile face aux Anglais (3-0 après avoir souffert à Old Trafford, mais ils ont également su profiter des absences adverses qui plombent un peu Man U en cette fin de saison. La semaine dernière, les Sévillans ont signé une victoire précieuse mais difficile à domicile face à l’Espanyol (3-2) qui est relégable après une défaite à domicile face à Girona (0-2). En forme et peut-être obligée de gagner cette C3 pour voir la C1 la saison prochaine, la Juventus est toujours invaincue en Ligue Europa et devrait parvenir à s’imposer face au FC Séville devant ses tifosi.

