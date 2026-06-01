Pronostic Irak Norvège : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

Découvrez notre pronostic pour le match Irak Norvège en Coupe du Monde 2026. Avantage offensif pour la Norvège, pari recommandé : victoire de la Norvège.

Informations clés Irak revient en Coupe du Monde après 1986.

Norvège a marqué 37 buts en qualifications.

Irak a encaissé en 1ère période 4 fois sur 5.

Pas de confrontations récentes entre Irak et Norvège.

Infos du match Stade Boston Stadium (Foxborough, MA, USA) — capacité 66 829 Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Irak Graham Arnold Entraîneur Norvège Staale Solbakken

Contexte du match

L’Irak et la Norvège s’affrontent pour leur premier match de la Coupe du monde 2026 dans un groupe comprenant également la France et le Sénégal. Pour l’Irak, c’est un retour sur la scène mondiale depuis 1986, tandis que la Norvège participe à sa première phase finale depuis 1998. Sur le plan des performances récentes, l’Irak affiche une forme contrastée avec deux victoires, un nul et deux défaites, marquant 4 buts et en concédant 5. La Norvège, de son côté, a montré une efficacité offensive notable avec 9 buts marqués lors de ses cinq derniers matchs, bien que sa défense ait concédé à plusieurs reprises. Le match se jouera au Boston Stadium aux États-Unis.

Pour plus d’informations sur les autres matchs de ce groupe, consultez notre pronostic France Sénégal.

Forme récente — Irak

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-10 Irak 0-2 Venezuela L 2026-06-04 Espagne 1-1 Irak D 2026-05-29 Andorra 0-1 Irak W 2026-04-01 Irak 2-1 Bolivie W 2025-12-12 Jordanie 1-0 Irak L

Forme récente — Norvège

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-07 Maroc 1-1 Norvège D 2026-06-01 Norvège 3-1 Suède W 2026-03-31 Norvège 0-0 Suisse D 2026-03-27 Pays-Bas 2-1 Norvège L 2025-11-16 Italie 1-4 Norvège W

Historique des confrontations

Irak et Norvège ne se sont jamais affrontés sur la période analysée.

Forme récente de l’Irak

L’Irak a connu une préparation mitigée avant ce tournoi, avec une victoire contre Andorra (1-0) et un match nul notable contre l’Espagne (1-1). Cependant, la défaite récente face au Venezuela (0-2) met en lumière certaines faiblesses défensives, notamment en début de match, où l’équipe a souvent encaissé. En attaque, les Irakiens peinent à marquer plus d’un but par rencontre, ce qui pourrait poser problème face à une équipe norvégienne offensive.

Forme récente de la Norvège

La Norvège arrive en confiance après avoir marqué 37 buts en huit matchs de qualification. Avec Erling Haaland à la pointe de l’attaque, ils ont notamment battu la Suède (3-1) et infligé une lourde défaite à l’Italie (4-1). Toutefois, leur défense a montré des signes de vulnérabilité, concédant dans quatre des cinq dernières rencontres. La capacité de la Norvège à prendre rapidement l’avantage pourrait être cruciale dans ce match d’ouverture.

Pronostic et pari recommandé

Le pari « Norvège vainqueur » est coté à 1,18 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : 🚀 Ton premier pari remboursé en cash s’il est perdant ! Dans la limite de 100 €.

Inscrivez-vous sur Winamax pour découvrir cette offre exclusive.

Profitez de votre premier pari remboursé en cash s’il est perdant, jusqu’à 100 €.

Misez par exemple 50 € sur la victoire de la Norvège pour tenter de gagner 59 €.

Si le pari est perdant, vous récupérez votre mise en cash, dans la limite du bonus.

La Norvège, avec sa puissance offensive incarnée par Haaland et ses coéquipiers, semble bien placée pour dominer une équipe irakienne qui présente des faiblesses défensives. L’attaque norvégienne a été prolifique en qualifications, et ce match pourrait offrir une opportunité de confirmer cette dynamique. Retrouvez aussi notre analyse de l’Argentine contre l’Algérie pour d’autres insights sur la Coupe du monde 2026.

Notre pari bonus

Le pari « Norvège gagne à la mi-temps » est coté à 1.66. Ce choix s’appuie sur la capacité offensive démontrée par la Norvège, qui a souvent pris l’avantage rapidement, et sur les difficultés de l’Irak à garder sa cage inviolée en première période, comme observé lors de quatre de leurs cinq derniers matchs.

En conclusion, bien que les statistiques et performances récentes donnent un net avantage à la Norvège, le résultat d’un match de football reste incertain et il est important de parier de manière responsable.

Il va faire très chaud dans le groupe de la France